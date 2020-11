¿Por qué están atacando con odio a Tyra Banks? ¿Qué tiene que ver Jennifer López?

Tyra Banks ha sido un tema candente últimamente. Más recientemente, ha aparecido en los titulares después de recrear el sensual vestido Versace verde de la cantante Jennifer Lopez del 2000 y mostrarlo en un episodio de DWTS.

Según Indy 100, el llamado “problema” es que varios fanáticos y espectadores no “lo percibieron como una buena representación del vestido original”. De hecho, un usuario de Twitter llegó a decir que el vestido era una “versión de pesadilla de JLo”.

El icónico vestido verde de Lopez es justo eso: icónico. De hecho, el medio informó que incluso tuvo su propia página de Wikipedia en un momento dado.

Según un artículo de biografía de 2020, se citó a López diciendo sobre el vestido: “Realmente no pensé en eso. Para ser honesta, no pensé que fuera tan arriesgado… Estaba más emocionada de que fueran los Grammy. Ni siquiera pensaba mucho en el vestido. Me alegré de tener algo que ponerme”.

En un emocionante giro de los acontecimientos para López, el vestido fue un éxito absoluto. De hecho, según Biography.com, ahora se llama simplemente “El vestido”.

López compartió con Vogue: “En términos de mi carrera, este vestido realmente marcó un momento en el tiempo. Si no conoces mi música y no conoces mis películas, la gente conoce ese momento y ese vestido, eso fue todo”.

People informó que el atuendo con estampados de jungla estaba hecho con bufandas de gasa de Versace. Sin embargo, señalan que si bien el vestido de Banks era de un color similar al de López y tenía un escote espectacular, el escote no era tan pronunciado como el de López.

Tyra reconoció que el vestido se inspiró en el atuendo de Jennifer Lopez hace veinte años. En Instagram, subió una historia del vestido y comentó: “¡Mi vestido inspirado en JLo está hecho con bufandas de Versace!”.

Y esta no es la primera vez que se recrea el vestido. Como señala People, Lisa Rinna usó un atuendo similar a la fiesta de Halloween de Casamigos en Beverly Hills el año pasado.

Fans arremeten contra Tyra

En las últimas semanas, como se señaló en un artículo anteriormente de Heavy, los fanáticos han criticado a Tyra por sus elecciones de moda DWTS.

A principios de esta temporada, Banks usó un gran vestido amarillo y los fanáticos en Twitter se burlaron de ella, diciendo que se parecía a Big Bird.

La semana pasada, otro usuario de Twitter escribió: “¡Oh, por favor, Tyra Banks! ¡Para ya con todos los atuendos! ¡Te ves ridícula! ¡Oh, por favor, traigan de vuelta a Tom y Erin!”.

Un tercer usuario comentó: “Me alegro de que quien esté diseñando a @tyrabanks en DWTS esté eligiendo atuendos horribles por Dios”, y dijo que “ella se merece todo eso.

Desde entonces, más usuarios de Twitter se han hecho eco de esos sentimientos, con mensajes como: “@DancingABC, ¿por qué tenemos que estar sujetos a un Tyra Banks horrible? ¿Es necesario verla pavonearse como si estuviera en la pasarela? ¡Este es un espectáculo de baile! Ni siquiera puede hacer una entrevista decente. Y esos horribles atuendos de Dios. ¡Líbranos de ella!”.

A fines de octubre, Banks denunció los rumores y dijo que sabe quién podría estar iniciándolos (pero se negó a nombrar a la persona).

“No sé lo que está pasando”, dijo la modelo. “Ni siquiera entiendo. ¿Saben qué? Hay algunas personas que solo están tratando de revolver las cosas”.



¿Surgirán más rumores a medida que el programa llegue a su fin? Sólo el tiempo dirá. Mientras tanto, sintoniza las semifinales de DWTS esta noche a las 8 pm ET/PT.

