“Tu Cara Me Suena”: ¿Quién ganó el 22 de noviembre?

La noche del 22 de noviembre en Tu Cara Me Suena, se coronó como ganador una de las estrellas que participan en esta primera temporada. Los famosos que participan en este temporada en Univision son Gabriel Coronel, El Das, Chantal Andere, Sandra Echeverria, Melina León, Llane y Pablo Montero. Pero solo uno se alzó como ganador la semana antes de la Gran Final. Chantal Andere fue la ganadora de la quinta gala tras interpretar su famoso éxito “Víveme” de Laura Pausini.

Angélica Vale, quien es una de las jueces del programa, no pudo contener la ganas de gritar que “es igualita”. Al ver a Chantal subir al escenario en la piel de Pausini. “Se parece bastante, felicidades a los maquilladores”, comentó un seguidor de Chantal en su cuenta de Twitter. Otro agregó: “La ame. El mejor performance de Chantal en este programa”.

Cabe mencionar que en el programa Chantal Andere a imitado a Rocío Jurado, Jenni Rivera y Yuri. Siempre ha dejado a los jueces sorprendidos con sus interpretaciones. Este domingo 22 de noviembre, Chantal se llevó el triunfo y 5 mil dólares en efectivo para la organización benéfica que representa: Alianza Nacional para la Salud Hispana, basada en conocimientos científicos e impulsada por la comunidad que se dedica a mejorar la salud y el bienestar de todos. Andere manifestó que estaba muy feliz de representar a la organización Alianza Nacional para la Salud Hispana y le expresó su agradecimiento a Univision por permitirle llevarle ese gran premio a dicha institución.

Chantal Andere como Laura Pausini en Tu Cara Me Suena

La ganadora dé la noche-Chantal interpretando a Laura Pausini

En la entrevista semanal que le hacen Andere, esta vez le reveló al conductor Rafael Araneda que “aquí [En Tu Cara Me Suena] cada vez me ponen las cosas más complicadas”, sobre las personificaciones que ha realizado a lo largo de la primera temporada de la competencia de canto de Univision.

El Dasa coincidió con las palabras de la actriz mexicana cuando antes de darle los puntos extras dijo que “todos tuvieron que interpretar temas difíciles esta semana pero que ella lo hizo mejor que todos”.

“Chantal, qué grande eres. Tú eres inmensa y no tienes límites, tu talento no tiene límites”, dijo Kany García sobre la presentación de Chantal Andere como Laura Pausini.

Abajo puedes ver las interpretaciones de Chantal Andere:

Chantal Andere como Jenni Rivera en Tu Cara Me Suena

Chantal Andere sale al escenario como Jenni Rivera y la emoción del jurado no se hace esperar | TCMS
La villana de las telenovelas fue la primera estrella participante en salir de 'El Clonador' y subir al escenario de TCMS transformada como la 'Diva de la Banda'. La interpretación de Chantal Andere del tema 'Ya lo Sé', estuvo basada en la participación de Jenni Rivera en Premio Lo Nuestro 2010.

Chantal Andere como Rocío Jurado en Tu Cara Me Suena

Chantal Andere conmueve a Charytín al verla transformada como su amiga Rocío Jurado | #TuCaraMeSuena
Opiniones divididas provocó en el jurado la actuación de Chantal Andere como Rocío Jurado y el tema 'Lo siento mi amor', pues mientras Charytín se mostró muy emocionada por recordar a su amiga fallecida en 2006, Jesús Navarro destacó que por momentos salió más la voz de la actriz que la de la española.

Chantal Andere como Yuri en Tu Cara Me Suena

"Me tembló una patita", dice Chantal Andere tras interpretar a Yuri, quien le mandó un mensaje| TMCS
Los cuatro jueces de Tu Cara Me Suena destacaron que la personalidad de Chantal Andere quedó atrás al meterse por completo en la piel de la intérprete veracruzana. Desde su estudio de grabación, Yuri envió un mensaje a su amiga Chantal, mientras que no dudó en hacer un llamado al jurado que en las primeras…