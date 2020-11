“Tu Cara Me Suena” – Gran Final: ¿Qué sucedió en la gala?

La competencia de canto “Tu Cara Me Suena” estuvo repleta de grandes emociones con la transmisión de la gran final en horas de la noche de este domingo, 29 de noviembre de 2020. El ganador logró alzarse con un premio de 40 mil dólares para la organización benéfica que representa.

Los presentadores del show dominical, Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, fueron los encargados de darle la bienvenida a los siete finalistas, quienes personificaron a grandes celebridades por última vez en la importante competencia.

Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Melina León, Llane y Pablo Montero fueron los siete finalistas de la primera temporada de “Tu Cara Me Suena” de Univision.

Mientras que los talentosos Jesús “Chuy” Navarro, Charytín, Kany García y Angélica Vale en su calidad de jueces fueron los encargados de evaluar minuciosamente a cada uno de los participantes en esta gran final que despertó la emoción de los televidentes.

El ganador de “Tu Cara Me Suena” fue la celebridad con el más alto puntaje total durante las seis galas del show televisivo. En cada una de las transmisiones los participantes interpretaron a grandes cantantes de la industria.

Entérate de todo lo que sucedió en la gala final de “Tu Cara Me Suena” de Univision:

La gran final de “Tu Cara Me Suena” fue una noche llena de mucha adrenalina para cada uno de los participantes que lo dieron todo sobre el escenario para alzarse como el gran ganador de la primera temporada de la importante competencia de canto de Univision.

Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Melina León, Llane y Pablo Montero dejaron impresionados a cada uno de los televidentes con sus transformaciones en cada una de las seis galas de esta primera temporada del show de la cadena televisiva de habla hispana.

Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, presentadores de “Tu Cara Me Suena”, se mostraron más que emocionados de poder conducir la gala final de la competencia.

Gabriel Coronel personificó a Marc Anthony en la final de la competencia

El actor venezolano Gabriel Coronel fue seleccionado para personificar al cantante español Marc Anthony en el show final de la competencia. Durante su presentación, Coronel interpretó el tema musical “Tu amor me hace bien”.

Gabriel Coronel confesó que para él fue todo un honor participar en la primera temporada de “Tu Cara Me Suena” y además, cerrar con la majestuosa presentación en honor al gran cantautor Marc Anthony.

“Para mí eras Marc Anthony”, confesó Charytín Goyco sobre la presentación de Gabriel Coronel como Marc Anthony.

Sandra Echeverría personificó a Thalía en la final de la competencia

La actriz Sandra Echeverría fue seleccionada para personificar a la cantante mexicana Thalía en el show final de la competencia. Durante su presentación, Echeverría interpretó el tema musical “¿A quién le importa?”.

“Que Dios me bendiga para ver si esta es mi noche porque no he tenido ninguna noche”, detalló Sandra Echeverría antes de iniciar su presentación musical como Thalía.

“Estuviste espectacular, fuiste Thalía”, admitió Angélica Vale sobre el show musical de Sandra Echeverría como Thalía.

Pablo Montero personificó a Joan Sebastian en la final de la competencia

El cantante y actor mexicano Pablo Montero personificó al cantautor mexicano Joan Sebastian en el show final de la competencia. Durante su presentación, Montero interpretó el tema musical “Secreto de amor”.

“Me tocó interpretar a uno de los grandes de la música, un gran compositor y un gran cantante. Un homenaje al maestro Joan Sebastian”, puntualizó Pablo Montero antes de su presentación musical como el “Rey del Jaripeo”.

Los jueces de la competencia se mostraron gratamente sorprendidos con la presentación de Pablo Montero como Joan Sebastian, la única observación que le dieron es que le faltó una calidad vocal más cercana al inolvidable cantante.

Melina León personificó a La India en la final de la competencia

OMG! 🤩 @Melinaleon1 deja su alma y voz en el escenario esta noche. ¿Qué tal lo hizo? 👏 #TuCaraMeSuenaUS pic.twitter.com/ZEXCmFAzfg — Tu Cara Me Suena (@TuCaraMeSuenaUS) November 30, 2020

La cantante Melina León personificó a la cantante puertorriqueña La India en el show final de la competencia. Durante su presentación, León interpretó el tema musical “Ese hombre”.

“La India es una cantante que admiro muchísimo porque tiene una voz espectacular y canta con esa pasión tan grande”, confesó Melina León antes de su personificación como La India.

“Felicidades, muy bien”, mencionó Charytín Goyco sobre la presentación de Melina León como La India.

Chantal Andere personificó a Rocío Dúrcal en la final de la competencia

La actriz mexicana Chantal Andere fue seleccionada para personificar a la cantante española Rocío Dúrcal en el show final de la competencia. Durante su presentación, Andere interpretó el tema musical “La gata bajo la lluvia”.

“Mejor imposible. Espero terminar al tope de la tabla de puntuación”, aseguró Chantal Andere al hacer referencia a su última presentación en el show.

“Para mí los movimientos fueron perfectos, quizás extrañe un poquito la voz.. Pero lo demás fue perfecto”, manifestó Kany García sobre la presentación de Chantal Andere como Rocío Dúrcal.

El Dasa personificó a Cristian Castro en la final de la competencia

Wow! 🤩 @eldasa lo vuelve a hacer y esta noche transformado como #CristianCastro conquista a todos. 🌟 ¿Te gustó? #TuCaraMeSuenaUS pic.twitter.com/MnkqbTEtFM — Tu Cara Me Suena (@TuCaraMeSuenaUS) November 30, 2020

El cantante mexicano El Dasa fue seleccionado para personificar al cantautor Cristian Castro en el show final de la competencia. Durante su presentación, El Dasa interpretó el tema musical “No podrás”.

“Yo quería una canción con dificultad desde Juan Gabriel, es una canción con cierre de broche de oro”, admitió El Dasa al hacer referencia al tema musical de Cristian Castro que le tocó interpretar.

“Maravilloso, me recordaste en todo momento a Cristian Castro”, destacó Charytín Goyco sobre la presentación de El Dasa como Cristian Castro.

Llane personificó a Ricky Martin en la final de la competencia

Llane personificó al cantautor puertorriqueño Ricky Martin en el show final de la competencia. Durante su presentación, Llane interpretó el tema musical “Vente pa’ ca”.

“Estamos listos para romperla con Ricky, admiración por tu trabajo hermano”, detalló Llane sobre su personificación como Ricky Martin.

“Amo a Ricky Martin y adoro a Llane. Creo que hubo algunos momentos en que te saliste de la voz de Ricky, pero ahí estuvo Ricky. Tú entiendes lo que es personificar a alguien, tú lo entiendes perfectamente”, aseguró Angélica Vale sobre la presentación musical de Llane como Ricky Martin.

Duetos entre los participantes

Los siete finalistas de “Tu Cara Me Suena” presentaron unos impresionantes duetos musicales en la gran final de la competencia de canto de Univision. Sin embargo, ninguna de estas presentaciones fueron calificadas por el destacado jurado.

Sandra Echeverría como Thalía y Pablo Montero como Joan Sebastian interpretaron el tema musical “Con la duda”.

Melina León como La India y Gabriel Coronel como Marc Anthony interpretaron el tema musical “Vivir lo nuestro”.

El Dasa como Cristian Castro y Chantal Andere como Rocío Dúrcal con el tema musical “Amor eterno”.

Llane como Ricky Martin con el invitado especial Yotuel interpretaron el tema musical “La mordidita”.

Resultados de la gala final de “Tu Cara Me Suena”

Chantal Andere obtuvo un total de 22 puntos por su presentación de Rocío Dúrcal en el último show.

Llane obtuvo un total de 37 puntos por su presentación de Ricky Martin en el último show.

Pablo Montero obtuvo un total de 20 puntos por su presentación de Joan Sebastian en el último show.

El Dasa obtuvo un total de 41 puntos por su presentación de Cristian Castro en el último show.

Gabriel Coronel obtuvo un total de 25 puntos por su presentación de Marc Anthony en el último show.

Melina León obtuvo un total de 30 puntos por su presentación de La India en el último show.

Sandra Echeverría obtuvo un total de 35 puntos por su presentación de Thalía en el último show.

El Dasa fue el ganador del último show de “Tu Cara Me Suena” de Univision

El Dasa fue el ganador de la última gala de la primera temporada de “Tu Cara Me Suena” de Univision.

Con su triunfo en la última gala de “Tu Cara Me Suena”, El Dasa logró recaudar 5 mil dólares para la organización benéfica que representaba: Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), una fundación compuesta por diversas familias y personas inmigrantes que actúan como agentes del cambio social para lograr un mundo con libertad de movilización, plenos derechos humanos y una verdadera democracia participativa.

¡Gracias a todos por acompañarnos esta temporada de #TuCaraMeSuenaUS! 💜

Hasta la próxima. pic.twitter.com/nyVURXDGfV — Tu Cara Me Suena (@TuCaraMeSuenaUS) November 30, 2020

El Dasa fue el ganador de la primera temporada de “Tu Cara Me Suena” de Univision

Con un total de 46 puntos a lo largo de las seis galas de “Tu Cara Me Suena”, El Dasa logró ser el ganador indiscutible de la primera temporada de la competencia de Univision.

“La televisión es maravillosa, nunca dejemos de entretener. Gracias, somos grandes todos”, manifestó El Dasa entre lágrimas al momento de recibir su reconocimiento como el ganador indiscutible de “Tu Cara Me Suena”.

Gracias a su victoria, El Dasa logró recaudar 40 mil dólares para la organización benéfica que representaba: Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA).

