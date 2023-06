La hija de Treat Williams habla después de la muerte de su padre

El actor de mucho tiempo y la prolífica estrella de Hallmark Channel, Treat Williams, murió a causa de las lesiones sufridas en un accidente de motocicleta el lunes 12 de junio, según lo informado por primera vez por People.

Le sobreviven su esposa durante 25 años, Pam Van Sant, y sus dos hijos, Gille y Ellie. El 14 de junio, Ellie habló sobre la muerte de su padre en su cuenta de Instagram.

Ellie Williams dijo que está “absolutamente destrozada” por la muerte de su padre

En una serie de historias de Instagram, Ellie publicó primero una foto de una chaqueta de raso con el nombre de su padre bordado, luego publicó una foto de sus padres juntos donde su madre apoya la cabeza en el hombro de su padre y escribió:

Este es un dolor que nunca he sentido. Estoy absolutamente destrozado. Gracias a todos los que enviaron mensajes y mantuvieron a nuestra familia en sus corazones durante este terrible sufrimiento.

También se vinculó al obituario de su padre en el New York Times y escribió: “The New York Times escribió un artículo maravilloso sobre mi padre y su increíble vida”. Y finalmente, Ellie publicó una foto de su casa en Vermont y simplemente escribió: “Estamos en casa, papá”.

Williams y su esposa vivían cerca de Dorset, Vermont, mientras que Ellie y su perro Nash viven en Los Ángeles, según las cuentas de Instagram de ella y su padre. Pero parece que eran una familia muy unida.

Hace solo 10 días, una de las últimas publicaciones de Williams en Instagram fue una foto de su hija con el subtítulo “Te extraño, hija”, a lo que ella respondió en los comentarios: “Gracias papá, te amo”.

Y en el Día de la Madre a mediados de mayo de 2023, Williams publicó una foto de su familia de cuando los niños eran pequeños y escribió: “Gracias, Pam, por criar a estos maravillosos seres humanos hasta convertirlos en las grandes personas que son hoy. Feliz día de la madre.”

Gille Williams no es muy activa en las redes sociales, pero en su cumpleaños en 2021, Ellie publicó una foto de él en su Instagram y escribió un largo mensaje celebrando a su hermano.

“Gill, ¿por dónde empiezo? Mientras crecía, estaba constantemente asombrado de ti y nunca olvidé lo afortunado que soy de tenerte como mi hermano. Me mostraste y continúas mostrándome lo que es vivir una vida buena y feliz. Eres hilarante y siempre me haces reír hasta llorar”, escribió Ellie, y agregó: “No hay muchas palabras para expresar la gratitud y el amor absoluto que tengo por ti. Tú me hiciste quien soy hoy, y no puedo esperar para vivir uno al lado del otro cuando seamos viejos y canosos. ¡Te quiero mucho, Gilly! Gracias por ser mi hermano mayor”.

Según su publicación de Instagram, Gille tiene 31 años y Ellie tiene unos 20 años.

La familia de Williams también emitió un comunicado luego de su muerte

A través de varios medios de comunicación, incluido Deadline, la familia de Williams emitió un comunicado cuando se conoció la noticia de que lo habían asesinado, diciéndoles a sus fanáticos que Williams siempre los apreció mucho.

La declaración dice:

Con gran tristeza informamos que nuestra amada Treat Williams falleció esta noche en Dorset, Vermont, luego de un fatal accidente de motocicleta. Como puede imaginar, estamos conmocionados y muy afligidos en este momento. Treat estaba lleno de amor por su familia, por su vida y por su oficio, y realmente estaba en la cima de su juego en todo eso. Todo es tan impactante en este momento, pero sepan que Treat era amado y respetado profundamente por su familia y todos los que lo conocieron. Estamos más que devastados y le pedimos que respete nuestra privacidad mientras lidiamos con nuestro dolor. Para todos sus fanáticos, sepan que Treat los aprecia a todos y continúen manteniéndolo en sus corazones y oraciones. la familia williams

Ha habido tributos de todo Hollywood para Williams, desde sus coprotagonistas de Hallmark hasta personas que solo trabajaron con él una vez, como el actor Wendell Pierce.

Los dos estaban juntos en “Confirmation” y Pierce escribió en Twitter cuando se enteró de la muerte de Williams: “Treat Williams era un hombre apasionado, aventurero y creativo. En un corto período de tiempo, rápidamente se hizo amigo mío y su espíritu aventurero era contagioso. Trabajamos en solo 1 película juntos, pero ocasionalmente nos conectamos a lo largo de los años. Amable y generoso con consejos y apoyo. DESCANSA EN PAZ.”

