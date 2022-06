Travis Barker fue hospitalizado de emergencia en Los Angeles ¿Qué tiene?

El ex esposo de una de las alumna del programa de baile, “Dancing With the Stars” fue trasladado de urgencia al hospital el 28 de junio de 2022.

Travis Barker, quien anteriormente estuvo casado con la concursante de la temporada tres de DWTS, Shanna Moakler, fue llevado al hospital de West Hills el 28 de junio de 2022, antes de ser transportado en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, según TMZ. Barker fue fotografiado mientras lo llevaban al hospital en una camilla con su esposa Kourtney Kardashian a su lado.

Antes de su hospitalización, el baterista había enviado un tweet que decía: “Dios sálvame”, lo que envió a Internet a una espiral descendente, y muchos se preguntaron si Barker estaba bien. No está claro si se refería deliberadamente a la canción de Machine Gun Kelly con ese título. Tampoco está claro si el tuit era sobre su situación médica.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Desde entonces se ha informado que Barker sufre un ataque de pancreatitis. Heavy se ha comunicado con el representante de Barker para hacer comentarios.

La familia de Barker ha pedido oraciones

Poco después de que se conociera la noticia de que Barker fue llevado al hospital, su hija Alabama, de 16 años, publicó en sus Historias de Instagram: “Por favor envíe sus oraciones”, según Us Weekly.

Alabama también recurrió a TikTok para compartir una foto de ella sosteniendo la mano de su padre. En el instante, se podía ver la mano tatuada de Barker sosteniendo la mano de su hija mientras se acostaba en una cama de hospital con una almohada a su lado. Sostenía su teléfono celular en la otra mano. “Por favor, di una oración”, subtituló Alabama la publicación.

Según Us Weekly, Alabama eliminó la foto de su cuenta desde entonces.

Mientras tanto, la Kardashian ha guardado silencio en las redes sociales. No ha compartido nada en sus Historias de Instagram en más de 24 horas y no ha subido una publicación a su feed desde el cumpleaños de su hermana Khloe Kardashian el 27 de junio de 2022.

Los fanáticos recurrieron a las redes sociales para desearle lo mejor a Barker.

“¡¡¡Estarás bien!!! ¡Que Dios haga lo suyo! Te mando las mejores vibras compañero!!!” una persona tuiteó.

“No estoy seguro de Dios, pero espero que los médicos lo hagan. Que te mejores Travis Barker”, escribió alguien más.

“Dios salve al mejor baterista (posiblemente el mejor músico) de todos los tiempos. Es demasiado joven para morir. Acaba de empezar su matrimonio y es feliz. Por favor, no lo robes de su esposa y sus hijos. Este tipo merece su gracia, señor, y sabemos que usted lo sabe. Amén”, decía un tercer tuit.

Barker fue diagnosticado con pancreatitis

TMZ informó que Barker ha sido diagnosticado con pancreatitis. Las fuentes le dijeron al medio que el páncreas de Barker se inflamó después de una colonoscopia reciente.

Los síntomas de la pancreatitis pueden variar en severidad y pueden ser insoportables. Según Mayo Clínic, los pacientes suelen experimentar síntomas de repente. Esos síntomas pueden incluir dolor abdominal, fiebre, pulso acelerado, náuseas y vómitos.

Aunque la pancreatitis puede ser extremadamente incómoda, muchos pacientes pueden recuperarse por completo en solo un par de días. Se pueden administrar analgésicos y líquidos intravenosos para garantizar la comodidad y los niveles de hidratación del paciente.

“A medida que mejora la inflamación del páncreas y los síntomas del dolor, debe comenzar a beber líquidos claros y comer alimentos blandos. Con el tiempo, puede volver a su dieta normal”, dice un extracto del portal Mayo Clinic.

