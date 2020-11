Murió la hija del cantante Sammy Davis Jr: ¿Cómo murió Tracey Davis?

Tracey Davis, la hija del fallecido cantante Sammy Davis Jr. y May Britt, murió el 2 de noviembre, según lo reveló hasta ahora su esposo, Guy Garner. La mujer falleció a la edad de 59 años.

Garner le dijo a Associated Press que Davis murió el 2 de noviembre en Franklin, Tennessee, después de sufrir una enfermedad durante un corto período de tiempo.

“Amaba y adoraba a sus hijos más que a nada. No hace falta decir que todos están conmocionados y devastados por la pérdida de su madre, al igual que la madre de Tracey, May Britt Ringquist y sus hermanos”, dijo Garner a la AP.

Sammy Davis Jr.estuvo casado con la actriz sueca May Britt Ringquist, hoy de de 87 años, entre 1960 y 1968.

Davis escribió sobre sus experiencias al crecer como hija de uno de los artistas más famosos del mundo, en el libro de 1996 “Sammy Davis Jr: My Father”. Davis volvió al mismo tema en su libro de 2014, “Sammy Davis Jr: A Personal Journey With My Father”. En su segundo libro, Davis dijo que como resultado de la relación interracial de su padre y su madre, se le negó una actuación en la toma de posesión del presidente John F. Kennedy, según ABC News.

Davis dijo que su padre nunca asistió a su graduación universitaria, pero que su relación “evolucionó” a lo largo de los años.

Sammy Davis Jr.'s Daughter Chronicles Entertainment Legend's Life In New BookThe late Sammy Davis Jr.'s daughter, Tracey Davis, has just released an intimate memoir on the entertainment legend's story, featuring rare family photos and conversations between the two. Amber Lee reports. Official Site: http://losangeles.cbslocal.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSLA Twitter: https://twitter.com/CBSLA Facebook: https://www.facebook.com/CBSLA 2014-05-19T15:29:56Z

En un artículo de Los Angeles Times, de mayo de 2014 sobre su segundo libro, se describe a Davis trabajando como productora de televisión en Tennessee. Davis le dijo al periódico que tuvo una relación difícil con su padre en su juventud. Agregó que su padre no asistió a su graduación universitaria, pero aclaró que la relación “evolucionó” a medida que ella fue creciendo.

Davis dijo: “Le dije cosas como: ‘Papá, siempre te amé, pero no me agradaste mucho'”. Él dijo: ‘Bueno, tú tampoco me agradaste mucho’. Resultó que era necesario limpiar el aire”.

Sammy Davis Jr. on Frank Sinatra | The Dick Cavett ShowSammy Davis Jr. discusses the whereabouts of his good friend Frank Sinatra and the subpoena rumours. Date aired – 6/14/1972 – Sammy Davis Jr. #SammyDavisJr #FrankSinatra #RatPack #DickCavett For clip licensing opportunities please visit https://www.globalimageworks.com/the-dick-cavett-show Dick Cavett has been nominated for eleven Emmy awards (the most recent in 2012 for the HBO special, Mel Brooks… 2020-06-26T18:00:06Z

La hija de Davis Jr. mencionó que en los últimos días de vida de su padre, cuando ya no podía hablar debido a su enfermedad, ella y él solían sentarse y tomarse de la mano dentro de su mansión de Beverly Hills. Davis también habló sobre la discriminación racial que sufrió su padre en el ejército, describiéndola como “insoportable” y el “bromance” de su padre con su compañero miembro de Rat Pack, Frank Sinatra, y dijo que los dos se pelearon en la década de 1990, cuando su padre comenzó a consumir drogas.

Davis también dijo sobre el matrimonio de sus padres: “Mi mamá amaba a mi papá como una loca, y mi papá amaba a mi mamá. Mi madre tuvo mucha suerte porque a sus padres no les importaba”.

The Best of Sammy Davis Jr. Live in the 80s!Sammy Davis Jr. had a career resurgence of sorts in the 1980s. He got off of drugs, stopped drinking and straightened his life out, and as a result his live shows became his best since the 1960s! His energy increased, and his voice became the best it had ever been, especially towards the end. In… 2017-06-11T23:52:32Z

El nacimiento de su hijo, Sam, un mes antes de la muerte de su padre le dio una “alegría final”

Jet Magazine informó en agosto de 1990, unos meses después de la muerte de Sammy Davis Jr., el 16 de mayo, que Tracey Davis “trajo una alegría final” a su padre al dar a luz a un hijo en abril de 1990. En el artículo, se describe a Tracey Davis como la “hija devota” del artista. Sammy Davis Jr. fue diagnosticado por primera vez con cáncer de garganta en 1989.

Davis le contó a Los Angeles Times sobre la primera reunión de su hijo, Sam, con su abuelo y dijo: “Cuando subí las escaleras, vio a Sam. Estaba sentado en la silla y lloraba, solo lágrimas”.

En octubre de 2020, MGM anunció que el primer libro de Davis sobre su padre se convertirá en una película

Deadline informó en octubre de 2020 que el primer libro de Davis se convertirá en una película en los estudios MGM. La película se centrará en la carrera posterior del artista. La película incluirá “flashbacks impresionistas” mientras “pinta la imagen de su ascenso de niño prodigio a superestrella mundial”.

Sammy Davis, Jr. Tap Dancing at The Palace Theater in New York Displaying Amazing SkillsSammy Davis, Jr. was one of the finest tap dancer ever, as well as being one of hell of an all round entertainer. Starting on the boards of vaudeville as a child, Sammy grew up to become a dancer, singer, musician, actor and fine comedian. Arthur Silber, Jr. and Sammy Davis, Jr., starting in 1950,… 2011-09-12T20:07:00Z

Davis le dijo a Deadline que sus padres “se enfrentaron al mundo, eligiendo el amor y la compasión sobre el odio y la intolerancia, y yo soy producto de esa decisión”. Continuó describiendo a su padre como “extraordinario” y un hombre que “libró duras batallas” en la industria del entretenimiento.

“El suyo no fue un camino fácil, pero, como lo hizo en todos los aspectos de su vida, dio todo lo que tenía. Planeamos hacer lo mismo con esta película”, dijo la hija del artista en aquel momento.

Esta es la versión original de Heavy.