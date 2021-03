Reconocida actriz confiesa que debió acostarse con Ryan Seacrest: ¿Quién?

Mientras hablaba de sus arrepentimientos en la nueva serie de E! de Lisa Vanderpump!, llamada “Overserved”, Tori Spelling confesó que desearía haber tomado la oportunidad que tuvo con Ryan Seacrest.

Según US Weekly, cuando se le preguntó a Spelling con qué celebridad debió haberse acostado y no lo hizo, Spelling respondió: “Ryan Seacrest. Fue cuando empezó. No lo sabía, estaba en el 90210 y era como ‘ah, me da igual’. ¡Hubiera estado saliendo!”.

Cuando Jeff Lewis, quien también es parte de la serie, bromeó diciendo que la actriz “no se preocuparía por el dinero” hoy, si se hubiera quedado con Seacrest, Spelling respondió: “Podría ser una Kardashian ahora mismo”.

Dicho esto, Spelling tenía una ventana ajustada, ya que Seacrest solo apareció brevemente en la serie. Hizo un cameo durante un episodio del 2000 en la última temporada del programa; durante su debut, apareció junto a Spelling y Matt Durning.

Según Marie Claire, aunque Seacrest ha sido durante mucho tiempo “reservado” sobre el estado de su relación, todas las señales apuntan a que está soltero. Más recientemente, estuvo saliendo con la chef y empresaria Shayna Taylor. Los dos se separaron en 2020.

Overserved With Lisa Vanderpump es la última serie de telerrealidad de E!.

Cuando Vanderpump se sentó con ET recientemente, compartió sobre la serie: “Estábamos cocinando y decorando mesas y nos estábamos divirtiendo… y yo solo pensé: ‘Wow, ¿no sería divertido hacer algo para documentar todo esto?’”.

La serie hace precisamente eso: documenta las conversaciones de Lisa con una variedad de amigos famosos mientras disfrutan de una comida. Según el medio, el esposo de Lisa, Ken Todd, su hija, Pandora, y su esposo, Jason Sabo, aparecen en un puñado de episodios.

“[La productora] dijo: ‘¿Con quién te gustaría cenar?’ Esta fue la parte divertida”, compartió. “Puedes decir literalmente: ‘Quiero conocer a esa persona. Comunícate con ellos, ve si vienen a cenar”.

Además de hablar sobre Seacrest en un episodio reciente del programa, a Spelling se le hicieron preguntas sobre la herencia de $800,000 que recibió de su difunto padre, Aaron Spelling, cuando falleció.

Lewis, según US Weekly, dijo: “Su padre murió. Obviamente tenía un patrimonio neto enorme, enorme. Aunque parezca mucho dinero, terminó siendo una cantidad muy, muy pequeña en función de lo que valía. Es público lo que heredaste, ¿verdad? Entonces, si su padre valía cientos de millones de dólares, ella heredó $800,000”.

Vanderpump luego reflexionó que tal vez se hizo como un favor. Ella dijo: “Como mujer amable, compasiva y trabajadora, tal vez no lo sería si heredara cientos de millones de dólares. No tendrías el incentivo”.

Spelling respondió: “Creo que siempre habría tenido ese impulso. Estoy construida como mi papá. Pero, ¿y si me diera esos 50 millones de dólares y si con esos 50 millones de dólares hubiera cambiado el mundo?”, ella dijo. “¿Qué pasa si soy la fiera, estafadora, empresaria que soy hoy pero con eso?… Supongo que nunca lo sabremos”.

