Murió Tony Dow: ¿Cómo murió la estrella de ‘Leave It To Beaver’ y ‘Deep Space Nine’?

El actor, director y escultor Tony Dow, murió a la edad de 77 años, según una publicación de Facebook de su equipo de gestión.

Dow murió en la mañana del 26 de julio de 2022. Dow saltó a la fama por primera vez por su papel de Wally Cleaver, el hijo mayor de June (Barbara Billingsley) y Ward Cleaver (Hugh Beaumont), y hermano menor de Theodore “Beaver” Cleaver (Jerry Mathers), en la querida comedia familiar “Leave It to Beaver”.

Más adelante en su carrera, después al convertirse en director, dirigió un episodio de “Star Trek: Deep Space Nine”, según Internet Movie Database.

“Con gran pesar en el corazón compartimos con ustedes el fallecimiento de nuestro amado Tony esta mañana”, escribió el equipo directivo de Dow en su página de Facebook.

“Tony era un alma hermosa: amable, compasivo, divertido y humilde. Fue realmente un placer estar cerca de él. Su voz suave y sus modales sin pretensiones eran reconfortantes de inmediato y no podías evitar amarlo. El mundo ha perdido a un ser humano increíble, pero todos somos más ricos por los recuerdos que nos ha dejado. Desde las cálidas reminiscencias de Wally Cleaver hasta los que tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, gracias Tony. Y gracias por las reflexiones de una época más sencilla, las risas, la amistad y por sentir que eras un hermano mayor para todos nosotros. Te extrañaremos. Frank Bilotta y Renee James: el equipo directivo de Tony y queridos amigos”.

Dow se convirtió en parte del léxico de ‘Star Trek’ cuando dirigió el episodio ‘Field of Fire’ de ‘Deep Space Nine’

Dow protagonizó “Leave It to Beaver” de 1957 a 1963, según Internet Movie Database.

Años más tarde, de 1983 a 1989, coprotagonizó junto a Billingsley y Mathers una nueva versión popular, “Still the Beaver”, también conocida como “The New Leave It to Beaver”.

Según IMDB, Dow hizo su debut como director con un episodio de 1988, de “The New Leave It to Beaver” y luego dirigió cuatro episodios adicionales de esa serie, así como episodios de “The New Lassie”, “Get a Life ”, “Harry y los Henderson”, “Coach”, “Babylon 5”, “Cariño, encogí a los niños: el programa de televisión”, “Cruzada”, “Cúbreme: Basado en la vida real de una familia del FBI”, y “Manhattan, AZ”. También se desempeñó como supervisor de efectos visuales o productor de efectos visuales en “The Adventures of Captain Zoom in Outer Space”, “Doctor Who: The Movie” y “Babylon 5”.

Según Memory Alpha, hizo su única visita a la galaxia de “Star Trek” en 1999 para dirigir el episodio “Field of Fire” de “Deep Space Nine”. Estrenada durante la séptima y última temporada del programa, “Field of Fire” se centró en Ezri Dax (Nicole de Boer), quien unió fuerzas con un presentador anterior, Joran (Leigh J. McCloskey), para llevar a un asesino ante la justicia. El “Star Trek: Deep Space Nine Companion” oficial señala que Dow obtuvo el trabajo de dirección por cortesía del actor de “Perdidos en el espacio” Bill Mumy, quien era amigo mutuo de Dow y del escritor y productor de “Deep Space Nine” Ira Steven Behr y había anteriormente fue estrella invitada en “Deep Space Nine”.

“Ira me mostró ‘La oscuridad y la luz’ como un ejemplo de lo que querían lograr en este episodio”, dijo Dow a los autores de “Deep Space Nine Companion”, Terry J. Erdmann y Paula M. Block. “Tenía el mismo tipo de sentimiento misterioso, con un renegado que secuestra a Kira (Nana Visitor). Ira me dijo que en realidad era el único otro espectáculo de este tipo que habían hecho. No hay mucha violencia en esta serie, así que cuando ocurre, es algo a tener en cuenta. Mi objetivo era crear una atmósfera de aprensión y un poco de pánico por lo que estaba pasando”.

Además de su carrera como actor y director, Dow disfrutó del éxito como escultor

La carrera de Dow como actor, supervisor/productor de efectos visuales y director coincidió con varias figuras de “Star Trek” antes y después de “DS9”.

Según IMDB, Keith Taylor apareció en ocho episodios de “Leave It to Beaver” entre 1960 y 1961, y luego interpretó a uno de los niños en el episodio “Miri” de “Star Trek: The Original Series”. También en 1960, Dow compartió escenas con Majel Barrett en el episodio “Beaver and Violet”. Barrett pronto conocería a Gene Roddenberry, creador de “Star Trek”. En 1971, Dow coprotagonizó la película para televisión “A Great American Tragedy”, en la que también participaron William Windom y William Sargent. Windom interpretó al famoso Commodore Decker en el episodio “The Doomsday Machine” de “The Original Series”, mientras que Sargent interpretó al Dr. Thomas Leighton en “The Conscience of the King”.

Más tarde, en 1990, Dow apareció en “Dust to Dust”, un episodio de “Freddy’s Nightmares”. El episodio contó con el actor invitado frecuente de “Star Trek” y eventual habitual de “Voyager” Tim Russ en el papel del Dr. Picard, y eligió a Dow como un personaje asesinado por un virus espacial.

A medida que el personaje muere, pronuncia la frase icónica, aunque nunca pronunciada en el programa, “Trek”, “Transpórtame, Scotty”. “Las aventuras del Capitán Zoom en el espacio ultraterrestre”, una película para televisión de comedia de ciencia ficción de 1995.