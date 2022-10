Tom Brady y Gisele Bündchen anuncian su divorcio

Después de meses de rumores, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, confirmó que él y su esposa Gisele Bündchen han “finalizado su divorcio”. Brady publicó un mensaje en su historia de Instagram señalando que junto a su expareja “llegó a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasaron juntos”.

“En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio”, detalló Brady en una publicación del 28 de octubre en la plataforma de Instagram. “Llegamos a esta decisión amigablemente y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen”.

“Llegamos a esta decisión de terminar nuestro matrimonio después de mucha consideración. Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo todos los días en todo el mundo. Sin embargo, solo deseamos lo mejor el uno para el otro a medida que avanzamos en los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún no se han escrito”.

“Pedimos amablemente privacidad y respeto mientras navegamos por lo que vendrá en los próximos días y semanas. Gracias”, puntualizó el comunicado de Brady.

Esto es lo que necesitas saber:

Gisele le dio a Brady un ultimátum sobre retirarse del fútbol, según reportes

La declaración de Brady se produce solo un día después de que US Weekly informó que Bündchen le dio al mariscal de campo un ultimátum sobre alejarse del fútbol. No está claro si esto estaba destinado a esta temporada o una vez que concluyera 2022. Brady no se retiró en marzo después de solo 40 días, lo que generó especulaciones de que la decisión generó tensión en el matrimonio.

“Gisele le dijo a Tom que deje el fútbol para pasar tiempo con la familia o ella se iba para siempre”, dijo una fuente a la revista US Weekly. “Ella no quiere que él continúe lesionándose y que no pueda disfrutar de la vida en el futuro. Ella lo está haciendo por su familia”.

Brady: ‘Hay un montón de Mi*** pasando’

Ha sido un comienzo de temporada extraño para Brady, quien se ausentó inesperadamente durante la pretemporada de los Bucs. Esta es la primera vez que Brady abordó el estado de su relación con Bündchen, pero el mariscal de campo admitió previamente que había “mucha mi***” después de regresar de su breve pausa.

“Todo es personal, todos tienen diferentes situaciones con las que están lidiando”, explicó Brady durante una conferencia de prensa durante el 29 de agosto. “Entonces, todos tenemos desafíos realmente únicos en nuestra vida. Tengo 45 años, hombre. Están pasando muchas cosas, así que solo tienes que tratar de descifrar la vida lo mejor que puedas y es un proceso continuo”.

