TINI: Llega a Miami y anuncia esperada gira por Estados Unidos [FECHAS]

Finalmente escucharemos a miles de fanáticos corear al unísono “Tini Tini Tini” en Estados Unidos. La reconocida cantautora y actriz TINI anuncia su esperada gira por el país llamada “TINI Tour“, que comenzará el 31 de octubre de 2023 en el Microsoft Theatre en Los Ángeles, CA, continuará en Miami (2 de noviembre de 2023) y finalizará en New York (3 de noviembre de 2023).

La serie de conciertos será producida por ZamoraLive y Zcape Productions y la preventa de boletos comenzará a las 7 p.m. hora local el 3 de mayo de 2023. La venta general de boletos saldrá al público el 5 de mayo de 2023 y las entradas se podrán comprar AQUÍ.

“La Triple T” llegó a Miami

TINI, cuyo nombre de pila es Martina Stoessel, llegó a Miami a un encuentro íntimo con los medios hispanos basados en la ciudad para hablar de este próximo recorrido que la llevará por escenarios emblemáticos como el Kaseya Center, en donde aseguró “jamás haber imaginado” que se presentaría en vivo, sobretodo después de la pandemia de COVID-19.

La intérprete de “Carne y Hueso”, también fue muy honesta sobre el trabajo que requiere un espectáculo como el que ella está acostumbrada a brindar: “son seis horas diarias de ensayos constante, es un reto físico y vocal, pero después de hacer el trabajo por tanto tiempo y mantener el enfoque, el cuerpo hace lo suyo y se va adaptando a un ritmo que puede llegar a ser bastante fuerte”, aseguró.

También fue contundente con resguardar su bienestar emocional, indicó que le gusta mantenerse acompañada de su círculo cercano de amistades y afectos, y también dijo que sostiene citas regulares con su psicólogo, con quien habla de herramientas para manejar la ansiedad, entre otras cosas de índole personal.

Lo cierto es que TINI demostró ante la prensa estar más que preparada para presentar su concierto que ya han disfrutado millones en todo el mundo y en Estados Unidos ya estamos listos para ver muy de cerca, y es que la hemos estado viendo constantemente en diferentes ceremonias de premios y eventos, pero ahora llegó su momento de brillar y para ser honestos, ¡no podemos esperar!

Éxito Rotundo

El anuncio de “TINI Tour” llega mientras la estrella argentina enamora al mundo entero con su cuarto álbum,“CUPIDO”. La producción ya suma 5 mil millones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales.

El proyecto le valió a TINI su primera posición en una lista de Billboard en Estados Unidos con una entrada en el Top 10 Latin Pop Albums, además de reconocimientos en Argentina X5 Platino, Estados Unidos Platino, Perú X3 Platino, Colombia Platino y Chile, México y España Oro. La canción principal del álbum, “Cupido”, entró al Top 50 Global como también fue su gran éxito “Miénteme” con Maria Becerra y “La Loto” con Becky G y Anitta que llegaron al Billboard Global 200.

Además, este verano la artista llevará su “TINI Tour 2023” a España. Dentro de las 11 fechas de conciertos en todo el país, se encuentran el Palau Saint Jordi con una capacidad de 16,000, ya sold-out, y el Wizink con 14,000 espectadores. El “TINI Tour” ha vendido más de 800 mil boletos por su paso en Latinoamérica.

TINI continúa conquistando logros a través de prestigiosas listas musicales. En enero, TINI lanzó “Muñecas“, junto a La Joaqui y Steve Aoki, debutando en el Top 200 Global de Spotify. La canción tiene más de 85.2 millones de reproducciones solo en Spotify, registrando como artista más de 22 millones de escuchas mensuales en dicha plataforma y acumulando más de 42 millones de seguidores en las plataformas de redes sociales.