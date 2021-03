Tina Turner habla de muerte de su hijo Craig Raymond Turner: ¿Por qué se suicidó?

Tina Turner es mejor conocida por sus canciones de éxito, su biografía más vendida y una tumultuosa asociación musical y matrimonio con Ike Turner. Pero además de los logros de su carrera, la artista también crió a cuatro hijos.

La cantante de “What’s Love Got to Do With It” le dio la bienvenida a su primer hijo, Craig Raymond Turner, con el saxofonista de Kings of Rhythm, Raymond Hill, en 1958. La futura superestrella tenía solo 18 años en ese momento.

El hijo de Turner, Craig, fue adoptado más tarde por Ike Turner después de que los dos cantantes se casaran en 1962. Juntos criaron a Craig, así como a los hijos de Ike: Ike Jr. y Michael, a quienes adoptó Tina, y a su hijo Ronnie, a quien dieron la bienvenida en 1960, según Closer Weekly.

Turner, cuya historia de vida se cuenta en el documental de HBO Max, Tina, sufrió una pérdida devastadora en 2018 cuando su hijo mayor, Craig se suicidó.

En ese momento, el Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles le dijo a People que Craig Turner fue encontrado muerto en su casa de California por una herida de bala autoinfligida. Tenía 59 años.

Tina Turner dijo que la muerte de su hijo fue su “momento más triste como madre”

Después de la muerte de su hijo, Turner esparció sus cenizas frente a la costa de California. Compartió una foto del triste momento con sus fans en las redes sociales.

“Mi momento más triste como madre”, escribió Turner en una publicación en Twitter. “El jueves 19 de julio de 2018, le di mi último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas en la costa de California. Tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”.

Si bien la cantante ganadora del Grammy se enfrentó a la pérdida más horrible de cualquier padre, Turner dijo más tarde que creía que su hijo estaba en un lugar mejor después de su muerte.

“Creo que Craig estaba solo, eso es lo que creo que realmente lo atrapó más que cualquier otra cosa”, dijo a CBS News un año después del fallecimiento de Craig. “Tengo fotos a su alrededor sonriendo, y creo que siento que está en un buen lugar. Realmente lo creo”.

En una entrevista con Oprah Winfrey, Turner explicó que sus creencias como budista la ayudaron a superar el trágico fallecimiento de Craig.

“Según el budismo, regresas a la tierra y vuelves a vivir hasta que lo haces bien”, le dijo Turner a Winfrey, según E! Noticias. “Creo que su próxima vida será más fácil. Creo que está en un buen lugar”.

Tina Turner reveló que su hijo había sido feliz en los meses previos a su muerte y que no sabía qué lo llevó al límite

Turner también habló sobre su devastadora pérdida en una entrevista con la BBC. unos meses después del fallecimiento de su hijo. Ella reveló que justo antes de su muerte, Craig le había dicho que estaba en una nueva relación y había comenzado un nuevo trabajo con una empresa de bienes raíces “prominente” en California. Incluso había redecorado su apartamento.

Sobre el nuevo amor de su hijo, la cantante reveló que le había dicho que nunca había conocido a una mujer por la que se sintiera tan fuerte y que planeaba llevar a su nueva novia a conocerla por su cumpleaños 60 en agosto de 2018.

“Todavía no sé qué lo llevó al límite”, dijo Turner. “No tengo idea de qué lo derribó, excepto algo que lo siguió con soledad. Creo que fue algo con estar solo. Pero cuando pienso eso, ¿por qué no llamó a la nueva novia que lo había levantado?”.

Turner admitió que notó un cambio en su hijo durante sus conversaciones finales y que algo se sintió “diferente”. En sus memorias de 2020, Happiness Becomes You, Turner reveló que creía que su hijo sufría de depresión clínica y graves problemas de salud mental que ella desconocía antes de su suicidio.

