Murió Thummala Narsimha Reddy por COVID: ¿Cómo murió el actor de Netflix?

Thummala Narsimha Reddy, actor y periodista indio más conocido por sus iniciales, TNR, murió por complicaciones de COVID-19, según lo dio a conocer India Today.

TNR murió el lunes 10 de mayo de 2021 en un hospital, mientras India luchaba por lidiar con un aumento en los casos de coronavirus.

El actor dio positivo por COVID-19 una semana antes. Tenía 45 años.

Esto es lo que necesita saber:

Reddy sufrió graves problemas respiratorios y niveles bajos de oxígeno debido al COVID-19

TNR fue ingresado en un hospital en Malkajgiri, Hyderabad después de dar positivo por el coronavirus. India Today informó que sufría problemas respiratorios y una disminución significativa en los niveles de oxígeno, “y dio su último suspiro el lunes”.

Gulte informó el día antes de su muerte que su pulso había disminuido y que estaba en un “estado de semi-coma”.

Srinivas Burra, un amigo cercano de Reddy, escribió en Facebook que la condición de TNR había empeorado.

Burra escribió que Reddy no estaba respondiendo al tratamiento médico y pidió que los cibernautas usaran amabilidad en sus palabras.

Reddy estuvo en estado crítico el viernes 8 de mayo, escribió Burra. Burra y Reddy fueron amigos durante 20 años, según las publicaciones de Burra en Facebook.

TNR compartió un avance de película en su última publicación en Facebook para la próxima película, “Cinema Bandi”

La última publicación de Reddy en Facebook compartió un avance de una próxima película india, Cinema Bandi, que se lanzará en Netflix India.

“NICE ONE”, escribió en la publicación.

Trágicamente, Reddy no vivió para ver el estreno de la película, una comedia para sentirse bien sobre un conductor de rickshaw en una aldea remota.

Cinema Bandi sigue a un conductor de un servicio de viajes compartidos que encuentra una cámara en la parte trasera de su rickshaw. El conductor del rickshaw decide reunir a otros de su aldea para hacer su propia película.

“Todo el mundo es un cineasta de corazón”, dice el lema de la película.

Anchor and actor Thummala Narsimha Reddy TNR dies due to COVID 19 | Aga Telugu TollyWelcome to my YouTube channel.Here I bring you the most Exclusive and Entertainment video's.Stay tuned to find more entertainment Video's💥🔥 Jest Subscribe💥 to our YouTube Channel AGA Telugu Tolly💥 *******This Video Only For Entertainment Purpose So Hope You Guys Enjoy This Video****** For Copyright Matters Please Contact Us -(Gollarajashekar1146@gmail.com) Copyright Disclaimer: Copyright Disclaimer Under Section… 2021-05-10T09:32:02Z

Reddy escribió sobre la filmación de una nueva película con las precauciones de COVID-19 poco antes de dar positivo por el coronavirus

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnarasimhareddy.thummala%2Fposts%2F4029387863771182

Reddy escribió en Facebook el 24 de abril de 2021 que estaba filmando una nueva película en una granja.

El actor dijo en la publicación que él y el equipo de trabajo estaban tomando precauciones por el COVID-19. Solo filmaban en la casa de la granja y utilizaban un equipo pequeño. También estaban evitando cualquier viaje a la ciudad, escribió.

Esta es la versión original de Heavy