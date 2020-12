Con solo 15 años este niño hizo llorar a los jueces en semifinales de “The Voice”: [Video]

Las semifinales del reality “The Voice” se transmiten esta semana, y todos los concursantes llevaron su juego A a sus actuaciones para tratar de ganar un lugar en el final de temporada de la próxima semana. La emotiva actuación de un concursante en particular hizo llorar a los jueces.

Después de la actuación de Carter Rubin, de 15 años, con el tema “Rainbow Connections”, de The Muppets Movie, su coach, Gwen Stefani, estaba llorando y casi hizo llorar al concursante con sus grandes elogios.

Para las semifinales, cada uno de los concursantes dedicó su canción a uno de sus fanáticos, y Rubin decidió dedicar su actuación a su hermano, quien dice que estaría encantado si Carter llega a la final.

Mira la emotiva actuación de las semifinales de Carter Rubin en “The Voice”

Carter Rubin Sings "Rainbow Connection" from The Muppet Movie – The Voice Live Top 9 PerformancesCarter Rubin performs "Rainbow Connection" from The Muppet Movie during the Live Top 9 Performances on The Voice. » Get The Voice Official App: http://bit.ly/TheVoiceOfficialApp » Subscribe for More: http://bit.ly/TheVoiceSub » Watch The Voice Mondays & Tuesdays 8/7c on NBC! » Stream Now: http://bit.ly/TheVoiceFullEpisodes THE VOICE ON SOCIAL: Like The Voice: http://Facebook.com/NBCTheVoice Follow The Voice:… 2020-12-08T04:01:45Z

Incluso antes de que comenzara la actuación, Stefani le dijo a Rubin que eligió la canción porque pensó que él podría hacerla suya y darle un toque pop. Ella compartió que le había estado cantando la canción a cada uno de sus hijos cuando eran más pequeños, por lo que siempre la emocionaba.

Los otros entrenadores también parecieron emocionarse por la actuación del chico, una vez que todo estuvo dicho y hecho, aunque el espectáculo terminó y Stefani fue la única que tuvo tiempo para hablar sobre la interpretación.

Stefani, no hace falta decirlo, esperaba que Estados Unidos votara por Rubin para que llegue al final de temporada de la próxima semana.

Rubin ha estado sorprendiendo a los entrenadores desde las audiciones a ciegas

Desde el comienzo de la temporada, Carter Rubin ha estado sorprendiendo a los entrenadores en The Voice. Aunque ha estado en el Equipo Gwen durante toda la temporada, todos los entrenadores parecen haber disfrutado de cada una de sus actuaciones.

Para su audición a ciegas, el joven cantante eligió cantar “Before You Go”, de Lewis Capaldi, y logró que dos de los cuatro “coaches” giraran sus sillas. Tanto Gwen Stefani como John Legend querían a Rubin en sus equipos, pero Kelly Clarkson y Blake Shelton se abstuvieron de darse la vuelta.

Cuando finalmente se dio la vuelta, Kelly Clarkson se sorprendió por lo que vio y no pudo dejar de hablar sobre los hoyuelos en el rostro de Rubin. Incluso le dijo que creía que tenía la sonrisa más hermosa del mundo.

“Tienes la sonrisa más increíble que creo que he visto en cualquier ser humano”, dijo Clarkson. Luego agregó: “No puedo dejar de sonreír porque es muy hermoso”.

“Se va a hacer grande”, se puede escuchar a Kelly Clarkson decir al principio de la canción.

Stefani dijo que podría ser como una mamá para el cantante, porque tiene un hijo de su edad. También dijo que su voz era tan hermosa, que le resultaba “impactante”. Ella agregó que quería ayudarlo a comprender algunas emociones sobre las que podría estar cantando y que aún no ha podido experimentar en la vida para ofrecer mejores actuaciones.

Sus lágrimas durante la actuación de Rubin en las semifinales demuestran que realmente podría ser una madre para él, aunque también dijo que su madre en casa probablemente se conmovió hasta las lágrimas por su actuación.

The Voice se transmite los lunes y martes a las 8 p.m. ET/PT en NBC.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy