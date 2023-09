The Wheel of Time 2: La directora Sanaa Hamri inspira con su trabajo – ENTREVISTA

La segunda temporada de La Rueda del Tiempo [The Wheel of Time] estrena este 1 de septiembre por Prime Video. Esta nueva promete más acción, nuevos enemigos y lugares exóticos.

AhoraMismo tuvo la oportunidad de entrevistar a la directora Sanaa Hamri. Ella nos cuenta sobre su trabajo, su lucha y hasta la inspiración que causó entre niñas y mujeres al filmar por primera vez en su tierra natal, Marruecos.

Háblanos de esta segunda temporada:

“La segunda temporada está completamente llena de acción. [Filmamos] por toda la República Checa, Italia y en el desiertos en Marruecos. Vamos a presentarles nuevos mundos en la segunda temporada. Con muchos personajes nuevos. Si recuerdas en la primera temporada era mas sobre desarrollar los personajes. Pero en la segunda temporada los personas andan en diferentes lados y los seguimos en sus viajes a estos nuevos mundos. Esta llenó de acción y peligros. Es un momento aterrador en sus vidas. Por lo que muchas cosas que se han desarrollado de la primera temporada a la segunda temporada, y verán muchas cosas nuevas”.

¿Cómo se logra el balance en honrar la fuente del material y hacerlo a la misma vez suyo el trabajo?

Quería mantener y aprovechar la visión que tuvo Rafe Judkins, el showrunner, de la primera temporada y realmente hacer que la segunda temporada sea parte de la primera. Pero nos adentramos en viajes más profundos y oscuros. Como directora y productora tengo que estar atenta a cuáles son los elementos que aportarán eso. Desde la iluminación hasta el estilo de la cámara, grandes secuencias de acción, encontrar realmente los detalles para mostrarle a la audiencia el mundo por el que pasa cada personaje. Sentirás un acercamiento visual a muchas de las escenas. Realmente mezclamos muchas ubicaciones reales con el elemento de fantasía que me encanta hacer y que te hace sentir que realmente está sucediendo.

¿Hay alguna escena en particular en la que estabas luchando para que salga bien y después de tanto, quedaste satisfecha?

Como cineastas luchamos con las escenas. Siento que cuando todo se junta – se necesita un pueblo – cuando ves a los actores con sus disfraces, peinados y maquillaje, y después de todos estos ensayos y están en el set, en el lugar, entonces ocurre la magia y estoy Siempre sorprendido. Soy muy crítico y mi trabajo es serlo, pero al final del día todos se unen. Crea y ayuda a la visión y digo oh wow y es más sorprendente de lo que pensaba, por eso estoy muy emocionado con la temporada 2. No puedo esperar a que los fanáticos de todo el mundo puedan verla.

La Rueda del Tiempo trata sobre mujeres en el poder. La Rueda del Tiempo trata de poner a las mujeres detrás de la cámara. ¿Cómo te hace sentir eso?

Como cineasta es muy importante que todos estén representados en el cine. Lo que me encanta del trabajo de Jordan es la idea de que las Aes Sedai en este mundo son las mujeres en el poder y ellas son las que tienen el Poder Único y tienen órdenes para el hombre que las atiende. Y siento que durante tanto tiempo hemos visto películas y series de televisión, y es todo lo contrario. Pero en La rueda del tiempo, las mujeres son las líderes y las figuras fuertes. Y creo que eso es interesante y me atrae porque necesitamos ver más de eso. Como si las niñas pequeñas y los adultos jóvenes pudieran inspirar eso. Porque aspiras a lo que ves y perseveras.

Sabes, cuando estuve detrás de la cámara en Marruecos, que es de donde soy, fue la primera vez que filmé en mi propio país. Y algunos de los tripulantes de Marruecos se acercaron a mí y me dijeron: ‘Nunca había visto a una mujer hacer este trabajo’. Se lo dije a mi hija y eso para mí realmente importa porque él como padre puede decirle a su familia que había una mujer dirigiendo una gran secuencia de acción, una gran escena.. y todas las niñas del mundo saben que esa es una opción. y debería ser una opción, obviamente, porque el género no importa y deberíamos poder hacer lo que queramos.

Mira el trailer de La Rueda del Tiempo 2.

Hamri es conocida también por su trabajo en cintas como The Sisterhood of the Traveling Pants 2, Something New, Just Wright. Además como directora de episodios en series de TV como: Desperate Housewives, Nashville, Glee, 90210, entre otros.