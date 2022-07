The Bachelorette 2022: ¿Cómo ver en vivo la temporada 19?

La serie de competencia de citas de realidad favorita de todos está de vuelta cuando “The Bachelorette” con el inicio de la temporada número 19 el lunes 11 de julio a las 8:00 p.m. Hora del Este/Pacífico en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de “The Bachelorette” en línea, y las dos primeras opciones ofrecen una prueba gratuita:

Avance de la temporada 19 de ‘The Bachelorette’

Play

The Bachelorette – Meet The Men Meet the eligible suitors of Gabby and Rachel's season of The Bachelorette before the season premiere, July 11 on ABC! Stream on Hulu. 2022-06-10T16:41:04Z

Presentado por el ex “Bachelor” Jesse Palmer, “The Bachelorette” regresa para su temporada número 19 y, una vez más, está probando el formato de duelo de Bachelorette. El lema oficial de la temporada es: “Dos mejores amigos. Una temporada increíble”.

Las dos solteras en cuestión son Gabby Windey y Rachel Recchia de la temporada 26 de “The Bachelor”.

El comunicado de prensa de ABC dice:

Después de apoyarse inquebrantablemente una a la otra a través de una devastadora ruptura dual en el final de la temporada 26 de “The Bachelor”, las favoritas de los fanáticos y mujeres feroces Gabby Windey y Rachel Recchia estarán una vez más al lado de la otra mientras emprenden un viaje para encontrar el amor. Gabby Windey es mucho más de lo que parece. No solo es hermosa, sino que también tiene mucha sustancia, profundidad emocional y una gran cantidad de experiencias vividas. Windey está buscando un hombre con confianza tranquila. Ella no tiene un tipo físico, pero dice que si él no tiene personalidad, entonces es un pase difícil. Su hombre ideal la desafiará, comunicará sus sentimientos y trabajará duro para llevar igualmente el peso de la relación. ¿El suyo no negociable? Cualquiera que sea el hombre que captura el corazón de Windey, también debe tener espacio en su vida para su amiga de cuatro patas porque ella y su garabato dorado, Leonardo, son un paquete. Si bien a Windey le encantaría encontrar un hombre, no es del tipo que se pierde en una relación. Espera encontrar un hombre que la ame por la mujer independiente que es. Rachel Recchia es una intrépida viajera frecuente que busca un hombre que viaje por el mundo con ella. Después de obtener recientemente su licencia de piloto privado, el futuro no es más que cielos soleados para Recchia y ahora espera encontrar un copiloto que coincida con su sentido de la aventura. Como una romántica empedernida, busca a alguien que sea tan juguetón, apasionado y espontáneo como ella. Él debe ser cariñoso, empático y DEBE ser respetuoso en todas las facetas de la vida: con ella, con la familia y especialmente con los camareros. Al final, Recchia quiere encontrar un amor loco e insano que no tenga sentido para nadie más que para ella y su alma gemela.

Los 32 hombres que compiten por los corazones de Gabby y Rachel son:

• Alec, 27 años, fotógrafo de bodas de Houston, Texas

• Aven, de 28 años, ejecutivo de ventas de San Diego, California.

• Brandan, 23 años, cantinero de Carlsbad, California.

• Chris, de 30 años, entrenador de mentalidad de Redondo Beach, California.

• Colin, 36 años, director de ventas de Chicago, Ill.

• Erich, 29 años, analista de bienes raíces de Bedminster, N.J.

• Ethan, 27 años, ejecutivo de publicidad de Nueva York, N.Y.

• Hayden, 29 años, ejecutivo de ocio de Tampa, Florida.

• Jacob, de 27 años, corredor de hipotecas de Scottsdale, Arizona.

• James, de 25 años, un entusiasta de las albóndigas de Winnetka, Illinois.

• Jason, de 30 años, banquero de inversiones de Santa Mónica, California.

• Joey, 24 años, gemelo de Brookfield, Conn.

• John, de 26 años, profesor de inglés de Nashville, Tennessee.

• Johnny, de 25 años, agente inmobiliario de Palm Beach Gardens, Florida.

• Jordan H., 35 años, desarrollador de software de Tampa, Florida.

• Jordan V., de 27 años, corredor de carreras de Alpharetta, Georgia.

• Justin B., 32 años, fisioterapeuta de Solana Beach, California.

• Justin Y., 24 años, otro gemelo de Brookfield, Conn.

• Kirk, 29 años, entrenador de fútbol americano universitario de Lubbock, Texas

• Logan, de 26 años, camarógrafo de San Diego, California.

• Mario, de 31 años, entrenador personal de Naperville, Illinois.

• Matt, de 25 años, ejecutivo naviero de San Diego, California.

• Michael, de 32 años, vendedor de productos farmacéuticos de Long Beach, California.

• Nate, de 33 años, ingeniero eléctrico de Chicago, Ill.

• Quincey, 25 años, coach de vida de Miami, Florida.

• Roby, 33 años, mago de Los Ángeles, California.

• Ryan, de 36 años, director de inversiones de Boston, Massachusetts.

• Spencer, 27 años, capitalista de riesgo de Chicago, Ill.

• Termayne, de 28 años, un tipo de criptografía de Naperville, Illinois.

• Tino, de 28 años, contratista general de Playa Del Rey, California.

• Tyler, de 25 años, propietario de una pequeña empresa de Wildwood, N.J.

• Zach, de 25 años, ejecutivo de tecnología de Anaheim Hills, California.

“The Bachelorette” se transmite los lunes por la noche a las 8:00 p.m. Hora del Este/Pacífico en ABC.

