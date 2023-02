¿Thalía terminó su relación con Tommy Mottola?

Desde hace varias semanas se viene rumoreando acerca del supuesto divorcio entre la cantante y actriz mexicana Thalía con su esposo el reconocido empresario de la industria musical, Tommy Mottola, ha causa de una supuesta infidelidad por parte del estadounidense con Leslie Shaw, de 33 años, cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz peruana.

Y aunque muchos medios de comunicación mexicanos e internacionales afirmaron que la pareja se encontraba en proceso de divorcio, todo quedó en un simple rumor, pues hoy, 14 de febrero, Día de San Valentín, la pareja que llevan casados desde el año 2000 pusieron fin a todo lo que se había hablado.

De acuerdo con InfoBae, estos rumores comenzaron cuando la pareja que lleva más de dos décadas juntos y quienes tienen dos hijos, dejaron de compartir fotografías en sus redes sociales, lo cual se hizo muy raro entre sus seguidores.

Luego de ello, apareció quien sería la manzana de la discordia. El nombre de Leslie Shaw salió a la luz, causándole que los internautas y medios de comunicación hicieran fuertes críticas y atacaran a la peruana. En una ocasión, un programa de televisión llamado “Amor y fuego” le preguntó a la misma Leslie sobre estos rumores, quien respondió “Hablen lo que quieran”, de acuerdo con el medio Prensa Libre.

Cabe resaltar que Leslie Shaw y Thalía grabaron una colaboración musical llamada “Estoy soltera”, y junto con la participación de la colombiana Farina.

Para la tranquilidad de muchos seguidores que aman la relación de ellos, la respuesta es NO. En el día de los enamorados la pareja confirmó que siguen juntos y que no hay ningún tipo de crisis en su matrimonio.

El día comenzó con una publicación de la cantante Thalía en su cuenta de Instagram. La protagonista de “Maria la del Barrio” publicó un video con el tema musical del momento, Flowers de Miley Cyrus, en el que se le pudo ver sola, bailando y repartiendo varias rosas. Luego al final, se leía una tarjeta que decía: “De mí para mí”, lo que dio a entender a sus seguidores que sí estaba soltera. Esto debido a que la canción de Cyrus habla del amor propio.

El video de Thalía fue subtitulado “I can buy myself flowers!!! 🌹🌹🌹 ¡Feliz día de San Valentín bellezas! #MyValentines”

Pero no entremos en pánico. De seguro Thalía quiso aparecer ella sola en el video y se prestó para muchas interpretaciones, pues si esposo, hizo lo propio en su cuenta de Instagram y subió un hermoso video dedicándole unas palabras a su esposa acompañado de la canción “l.o.v.e. de nat king cole”.

En su perfil oficial, Mottola subió un video acompañado de varias fotografías y videoclips junto a su esposa, acompañado de un bello mensaje que en pocas palabras decía que ella era su único amor.

“HAPPY VALENTINES DAY ❤️to my one, and only valentine forever @thalia every single day bringing your beautiful bright light and love into my life ..and our family .. you are my all and my everything!! Te AMO Te Adoro Mucho por SIEMPRE ❤️❌⭕️❤️❌⭕️❤️❤️❤️❤️”