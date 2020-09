Thalía estrena su reality show y confiesa por qué no ha vuelto a las telenovelas: ¿Cuándo hará otra?

Thalía es una mujer multifacética, que ha sabido hacerle frente a las diferentes plataformas de emisión de contenidos, más allá de la televisión, y este viernes 25 de septiembre estaba que no se cambiaba por nadie de la felicidad, con el estreno de su reality show “Latin Music Queens” por Facebook Watch.

Antes del lanzamiento del nuevo proyecto, que compartirá con Sofía Reyes y Farina, la reina eterna de las telenovelas habló con People en español, donde se declaró feliz y emocionada del programa que la mostrará en su día día y del que su esposo, Tommy Mottola es el productor.

“Es un diario abierto sobre el proceso de la música, lo que hay detrás de cada canción y cada video… Tenía yo este concepto, tenía este show en mi mente de impulsar tres distintas carreras musicales en esta plataforma y de poder juntarnos para crear música”, aseguró la mexicana de 49 años. “Nos van a ver reír, llorar, nos van a ver enojadas, intensas y vas a saber más de nosotras”.

La intérprete de “Amor a la mexicana” mencionó que otro elemento interesante de su reality es que las protagonistas son tres famosas de diferentes edades.

“Siento que han sido muchos años de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, cambios de piel constantes y ahora con ellas, que las tres representamos tres diferentes generaciones, siento que de alguna forma ellas pueden aprender algo de mí”,comentó la cantante. “Yo he aprendido tanto de ellas, eso me empapa de energía, de alegría.

Veo las ideas y la forma en que ellas ven la vida de otra forma, me emociona y quiero más”.

La citada publicación no pudo evitar preguntarle algo que sus millones de seguidores no paran de cuestionarse casi que a diario: ¿Cuándo volveremos a ver a Thalía en una telenovela?, y la respuesta dio esperanzas, pues dijo por qué todavía no ha hecho su regreso a los melodramas.

“En la actuación estoy esperando ese proyecto que me de mariposas para regresar a la actuación. Amo actuar”, dijo la hermana de Laura Zapata, reconociendo que las telenovelas marcaron su vida.

“Estas novelas en 180 países me llevaron a viajar mucho por el mundo, a conocer diferentes culturas, a cantar en diferentes idiomas, a seguir siendo esa María Mercedes, esa María la del barrio, esa Marimar, muy aquí, muy dentro y amar eso… Todo eso es parte de quien soy y me siento orgullosa y agradecida”, acotó quien diera vida a personajes como Bella Aldama y María Hernández Rojas de la Vega, entre otros.

MARIA LA DEL BARRIO-OPENING SONG HQ 2011-04-11T14:10:16Z

Thalía también habló sobre lo que la hace feliz en la vida y puso a su familia y sus seguidores por delante.

Telenovela MARIA MERCEDES Entrada Intro HQ YouTube 2012-04-23T07:11:03Z

“Me hace feliz la naturaleza, mi familia es número uno: mis hijos, mi marido. Mis fanáticos que he tenido desde el día uno, más los nuevos que me están conociendo como influencer, tiktokera o bloguera, después como cantante y actriz… Mi gente y mi público me mantienen creando una mejor versión mía, aprendiendo y creciendo”, dijo la querida Thalía.

