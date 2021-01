Thalía lamentó maltratos que recibió su abuela: ¿Qué sucedió?

Thalía se pronunció mediante su cuenta oficial en Instagram para hacer de conocimiento público la información de que su abuela Eva Mange Márquez fue encontrada en condiciones inaceptables en el asilo para adultos mayores en donde se encuentra recluida en México.

La denuncia por parte de la afamada cantante mexicana llega en medio de la celebración del cumpleaños número 103 de su querida abuela, una de las figuras más importantes para ella en su núcleo familiar en tierras mexicanas.

“Hoy 18 de Enero del año en curso, deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, afirmó Thalía.

La intérprete de 49 años puntualizó que por los momentos no puede profundizar en detalles sobre lo sucedido, pero instó a sus seguidores a orar por la pronta recuperación de su abuela: “Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos si quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”.

En la actualidad, Thalía reside en la ciudad de Nueva York, por lo que su hermana Laura Zapata ha sido la encargada en los últimos años de todo lo relacionado a los cuidados de su abuela en México.

Mediante su cuenta oficial en Twitter, Zapata brindó detalles sobre lo sucedido con doña Eva Mange Márquez en el asilo para adultos mayores en donde se encuentra recluida: “Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”.

Con fotografías de evidencia, Laura Zapata denunció que su abuela ha presentado diversas escaras en su cuerpo por el mal cuidado que ha recibido por parte del personal del centro de salud en donde se encuentra recluida. Asimismo, la actriz mexicana afirmó que en ningún momento fue notificada de las lesiones que sufrió su familiar.

“Me ocultaron todo este tiempo esta felonía”, escribió Zapata en Twitter evidentemente molesta por lo sucedido con su abuela.

Laura Zapata también dio a conocer en Twitter que espera que los responsables de lo sucedido a su abuela sean castigados con cárcel.

Zapata manifestó que se enteró de las lesiones de su familiar tras visitarla en medio de las celebraciones de su cumpleaños número 103.

¿Por qué la abuela de Thalía y Laura Zapata está recluida?

¡Laura Zapata tiene a su abuelita recluida para evitar el contagio de coronavirus! | VentaneandoLaura Zapata nos cuenta las medidas que ha tomado para tener a su abuelita segura ante la pandemia del coronavirus. La tiene prácticamente recluida en su habitación. Laura mandó también a guardarse a quienes le ayudan y ella misma hace sus cosas en casa pues intenta aminorar todos los riesgos de contagio. Ventaneando, programa de… 2020-03-26T02:23:33Z

A mediados del mes de marzo de 2020, Laura Zapata ofreció una entrevista al show “Ventaneando” en donde aseguró que su abuela Eva Mange Márquez se encontraba recluida en una habitación bajo los cuidados de una enfermera para evitar cualquier tipo de contagio con COVID-19 que pudiese comprometer su estado de salud.

En su conversación con el show de entretenimiento mexicano, Zapata puntualizó que su hermana Thalía se mantenía en constante contacto con su abuela mediante videollamadas para estar al tanto de todo lo relacionado a su salud.

Por otra parte, la villana de telenovelas detalló que los cuidados de su abuela eran tan estrictos que prefería mantenerla con una sola enfermera a su cuidado para evitar que más personas pudiesen contagiarla.

En declaraciones a ‘Venga La Alegría’ en el mes de marzo de 2019, Laura Zapata confesó que Thalía se estaba haciendo cargo de todo lo relacionado a su abuela: “Se ha portado de una manera bastante seria en cuanto al apoyo a su abuela y yo se lo agradezco públicamente”.

