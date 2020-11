Thalía presenta su nuevo tema “Feliz Navidad” (+VIDEO)

La superestrella internacional latina e ícono del entretenimiento, Thalía, celebra el espíritu navideño y busca poner a todos sus fanáticos a bailar esta temporada, con el estreno de su nuevo sencillo y video musical, “Feliz Navidad”. La canción y su video ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de música.

Thalía continúa demostrando su alta versatilidad creativa realizando una interpretación innovadora del clásico interpretado por el legendario, José Feliciano. La artista explora dentro del género merengue electrónico, influenciada por sonidos de los años noventa, e incorpora sus características melodías Pop, creando así una mezcla perfecta para próximo el himno imprescindible de todas las fiestas.

Debido a la extraordinaria innovación de Thalía este proyecto, “Feliz Navidad” ha sido elegida el tema de enfoque en las listas de reproducción de “Navidad Latina” en todas las plataformas digitales de música.

En el video musical de la canción, se puede ver a Thalía brillar en todo su esplendor mientras que interpreta la canción rodeada de caricaturas de personajes navideños, quienes la acompañan a celebrar en una colorida y divertida fiesta. Es un video que promete deleitar a adultos y niños por igual.

DISFRUTA DEL VÍDEO OFICIAL DE “FELIZ NAVIDAD” DE THALÍA

Thalia – Feliz Navidad (Official Video)Thalia – Feliz Navidad (Official Video) Música: Apple Music: https://smarturl.it/ThaliaFelizNavidad/applemusic Spotify: https://smarturl.it/ThaliaFelizNavidad/spotify Amazon: https://smarturl.it/ThaliaFelizNavidad/az YouTube: https://smarturl.it/ThaliaFelizNavidad/youtube iTunes: https://smarturl.it/ThaliaFelizNavidad/itunes Deezer: https://smarturl.it/ThaliaFelizNavidad/deezer Página web oficial: http://www.thalia.com Facebook: http://www.facebook.com/Thalia Twitter: http://www.twitter.com/thalia Instagram: http://www.instagram.com/thalia #Thalia #FelizNavidad Music Video by Thalia performing "Feliz Navidad" (C) 2020 Sony Music Entertainment US Latin LLC http://vevo.ly/VPKIXS 2020-11-20T05:00:05Z

Thalía disfruta la temporada navideña con sabor latino, con nuestras tradiciones, platillos típicos y música tradicional de la temporada. Es por eso que cada año logra impactar a sus fanáticos con canciones que todos conocemos, transformadas muy a su estilo para las fiestas.

Como si fuera poco, la artista ha estado causando un gran impacto en los últimos meses tras el estreno de su aclamada serie “Latin Music Queens” de Facebook Watch, que dio como resultado su exitosa colaboración junto a Farina y Sofia Reyes, “Tick Tock” la cual se ha convertido tendencia mundial y ha alcanzado más de 10 millones de visitas en su video musical, a solo un par de semanas desde su lanzamiento.

Lo que debes saber sobre Thalía

Thalía es una de las artistas latinas más representativas en la industria del entretenimiento, su carrera artística es respaldada por exitosas telenovelas y proyectos musicales que han batido récord a nivel mundial.

En la actualidad, la estrella mexicana también ha incursionado en el mundo empresarial con sus colecciones de ropa en colaboración con grandes compañías como Macy’s que han logrado grandes ventas en el competitivo mercado estadounidense.

En su faceta como cantante, Thalía ha vendido más de 25 millones de discos en su destacada carrera como solista, lo que la convierte en una de las artistas latinas con el mayor número de ventas en la industria de la música.

En diciembre de 2013, Thalía se convirtió en la primera cantante mexicana en obtener una estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood. En ese momento, la intérprete destacó que su estrella representaba a la “mujer latina”.

