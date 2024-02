Thalía fue diagnosticada con disgeusia ¿Qué condición es?

La cantante y actriz mexicana de 52 años de edad, Thalía ha sorprendido al mundo del espectáculo y a sus fans con una noticia muy preocupante.

A través de un video publicado en la red social de TikTok, la protagonista de “María la del barrio” informó que padece de un trastorno poco conocido, denominado disgeusia. La cantante dijo que hacia poco más de un mes venia percibiendo que al momento de comer todo le sabia a sal y a metal, y que al hacerse los respectivos chequeos médicos fue diagnosticada con este raro trastorno.

La intérprete de “Amor a la mexicana” dijo que afortunadamente su olfato si no estaba alterado, pero resaltó la molestia constante que sufre.

“Estoy traumada” confesó. “Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. ¿Qué? Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago? De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7”.

La artista anotó que en primer momento quiso desatender estos síntomas, y que no dio a conocer su condición pensando que todo pasaría rápidamente, pero que después supo que el trastorno puede durar poco o mucho tiempo, de acuerdo con People en Español.

“No les había dicho nada, porque pensé que se iba a terminar, pero no. Sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años”.

Según a href=”https://peopleenespanol.com/celebridades/thalia-diagnosticada-disgeusia-trastorno-gusto-salud/” target=”_blank”>People en Español, Thalía no indicó si se encuentra en tratamiento para combatir el problema ni cuánto tiempo estiman los médicos que puede continuar con este trastorno, el hecho es que la artista dijo que ella no podía con eso.

“No, no, así yo no puedo. Por favor díganme quién tiene aquí disgeusia, dime porque quiero entender más”, finalizó la cantante, quien ha vuelto de las redes sociales su ventana más importante para comunicar a sus fans todo lo que pasa en su entorno profesional y personal, según informó Hola!

¿Qué es la disgeusia?

De acuerdo con Hola!, la disgeusia está catalogada como un trastorno del sentido del gusto, cuyas causas pueden derivar de diversos acontecimientos, como las infecciones en las vías respiratorias superiores o del oído medio, la exposición a productos químicos o una lesión en la cabeza, tan solo por mencionar algunas, según el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos.

Así mismo, esta institución define la disgeusia como “un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor puede ser salado, rancio o metálico”. Además, se especifica que la disgeusia suele estar acompañada del síndrome de la boca ardiente, que se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca.

No existe tratamiento para este mal, y quienes lo padecen pueden recuperan el sentido del gusto de manera espontánea

Esta no es la primera vez que la esposa de Tony Motola se ve agobiada por una enfermedad, en el año 2006, Thalía fue infectada por la picadura de una garrapata, lo que le trajo como consecuencia la enfermedad de Lyme.

Esta enfermedad es causada por la bacteria llamada Borrelia burgdorferi (B burgdorferi) que transmiten este tipo de parásitos y puede provocar fiebre, sarpullido, parálisis facial o cerebral, artritis, dolores intensos de cabeza, mareos, neuralgia, dolor intermitente en los tendones, músculos, articulaciones y huesos, entre otros.

Publicó este medio que la cantante ha tenido que lidiar con la enfermedad durante todo este tiempo, y soportando los síntomas dolorosos de la misma.

