Teletón USA 2022: ¿A qué hora empieza?

El evento anual de recaudación de fondos la Teletón USA 2022 será presentado por Karla Martinez, Raúl González, Borja Voces, Rafael Araneda, Maity Interiano, Lindsay Casinelli y El Dasa. Este evento caritativo se llevará a cabo este sábado 17 de diciembre durante un total de 17 horas seguidas de transmisión, para ayudar a los niños y niñas Centro de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT), ubicado en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Para esta ocasión la TeletonUSA albergará su banco telefónico del Instituto de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT) en San Antonio, Texas. Algunas de las reconocidas de la televisión que responderán a las llamadas de donaciones serán Migbelis Castellanos, Arana Lemus, Chef Yisus, Roberto Hernández, Jessica Rodríguez e Yvanna García, de acuerdo con Univisión.

¿A qué hora empieza?

Bajo el lema “10 años Juntos”, Univisión y sus estrellas se pintarán de morado y amarillo en una iniciativa que busca recaudar una meta de un total de $6,323,162 de dólares. La Teleton comenzará a partir de las 10:00 a.m. hora del Este, 9:00 a.m hora centro y 7:00 a.m. hora del pacífico por el canal de Univisión, Galavisión y ViX.

¿Quiénes serán los conductores del TeletonUSA 2022?

De acuerdo con Univisión, los conductores de este año de la Teleton serán personalidades como Karla Martínez, presentadora de television mexicana, Raúl González, presentador invitado, la periodista Carolina Sarassa, la actriz Alejandra Espinoza, el actor Borja Voces y Lindsay Casinelli, periodista venezolana.

En cuanto a los co-presentadores, la lista incluye a Karina Banda, Jomari Goyso, Carlos Ponce, José Figueroa y Tony Dandrades. Las llamadas telefónicas para recibir donativos estarán a cargo este año de Migbelis Castellanos, Chef Yisus, Arana Lemus, Paco Fuentes, Jessica Rodríguez y Luis Sandoval, informó Univisión.

De igual manera, Univisión informó que otras de las personalidades que apoyarán la causa incluyen a Francisca Lacahpel, Carlitos Calderón, Pamela Silva, Michelle Galván, Raúl de Molina, Tania Charry, Marcela Sarmientos, Paola Gutiérrez, Astrid Rivera y Carlos Ponce. También, Brea Frank, Luis Sandoval, El Free Guey Show, El Bueno, La Mala y El Feo, y Alberto Sardinas de Uforia, y Enrique “El Perro” Bermúdez, Bam Bam Zamorano, Jose Hernandez, Alejandro Berry, Ana Caty Hernández, Enrique Borja y Sirey Morán de TUDN. Otros invitados especiales incluyen a Juanpi Dolande, Daisy Baez y el Dr. Juan Rivera.

¿Cómo donar en la Teleton USA 2022?

Si para esta oportunidad tu deseo es donar a esta noble causa, aquí te mostramos los diferentes métodos de donación que ha implementado la organización de Teleton USA.

“Tu contribución hace la diferencia. Nos permite brindar servicios a niños con discapacidad y a sus familias. Tú puedes apoyar haciendo una donación, recaudando fondos en tu comunidad o uniéndote al equipo de voluntarios del CRIT“.

Lo único que debes de hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra “TELETON” al número 20-222 para donar una cantidad de $25 dólares. O por el contrario comunícate directamente al siguiente número (210) 257-6260.

En el comunicado del CRIT se lee:

Este año, TeletonUSA celebra su décimo aniversario. Mientras celebramos diez años juntos, reconocemos a los niños que han superado los desafíos y logrado sus metas. Celebramos a nuestra comunidad que ha hecho posibles miles de sueños y el compromiso de trabajar juntos para construir un mundo mejor. El 17 de diciembre, únase a la celebración de los logros de nuestros pacientes. No te pierdas los invitados especiales, las actuaciones musicales, las ediciones especiales de tus programas favoritos y los testimonios de nuestros pacientes y familiares. Acompáñanos el sábado 17 de diciembre por Univision, Galavisión y ViX a partir de las 10 AM / 9 C / 7 PT. TeletonUSA, ¡diez años juntos!

