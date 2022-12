Teleton USA 2022: Artistas que se presentarán en el evento

A partir de este sábado 17 de diciembre gracias a Teletón USA 2022, todos los residentes de Estados Unidos podrán hacer sus donaciones para ayudar a miles de niños que sufren de algún problema de salud. Durante 17 horas seguidas de transmisión televisada por medio de la cadena de televisión Univisón, busca recaudar fondos para seguir apoyando el Centro de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT).

Algunos de los más importantes de música latina y el mundo del entretenimiento serán participes de este magnifico evento social para apoyar a niños con discapacidades y motivarlos a siempre luchar por sus metas en al vida. El objetivo de este año es la ambiciosa suma de 6’323,161 + 1 dólares.

De acuerdo con Univisión, entre los artistas más destacados se encuentran:

• Paulina Rubio

• Gente de Zona

• Banda Los Recoditos

• Chiquis

• Banda El Recodo

• Pablo Montero

• Luis Coronel

• Camilo

• Raymix

• Joss Favela

• María Becerra

• Mau y Ricky y más invitados.

De igual manera, habrá una Batalla de Canto, la cual trae el duelo entre los equipos de Despierta América (integrado por Francisca, Carlos Calderón y Jomari Goyso) y el de UniMás (con Karina Banda, Carlos Ponce y José Figueroa como integrantes).

¿Cuál será el cronograma de Teleton USA 2022?

Bajo el lema “10 años Juntos”, Univisión y sus estrellas se pintarán de morado y amarillo en una iniciativa que busca recaudar una meta de un total de $6,323,162 de dólares. La Teleton comenzará a partir de las 10:00 a.m. hora del Este, 9:00 a.m hora centro y 7:00 a.m. hora del pacífico por el canal de Univisión, Galavisión y ViX.

La programación será así, informó Univisión: “El gran evento comenzará con Despierta TeletonUSA, seguido de la Edición Digital TeletonUSA, La Rosa de Guadalupe Edición TeletonUSA, además de las esperadas versiones especiales de Mira Quién Baila y ¿Quién Es La Máscara?”.

TeletonUSA 2022 cumple diez años

Este 2022 es un año especial para la TeletonUSA, debido a que se cumplen diez años desde que se llevó a cabo la primera TeletonUSA. De acuerdo con Univisión, la primera vez que se emitió fue en el año 2012.

¿Quiénes serán los conductores del TeletonUSA 2022?

De acuerdo con Univisión, los conductores de este año de la Teleton serán personalidades como Karla Martínez, presentadora de television mexicana, Raúl González, presentador invitado, la periodista Carolina Sarassa, la actriz Alejandra Espinoza, el actor Borja Voces y Lindsay Casinelli, periodista venezolana.

En cuanto a los co-presentadores, la lista incluye a Karina Banda, Jomari Goyso, Carlos Ponce, José Figueroa y Tony Dandrades. Las llamadas telefónicas para recibir donativos estarán a cargo este año de Migbelis Castellanos, Chef Yisus, Arana Lemus, Paco Fuentes, Jessica Rodríguez y Luis Sandoval, informó Univisión.

LEER MÁS: ¿Cómo donar en la Teleton USA 2022?