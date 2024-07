¿Por qué se fue Ximena Duque de Monat donde ganaba millones de dólares?

Ximena Duque anunció esta semana su renuncia de Monat. Ahora más de uno se pregunta por qué se fue de la empresa donde ganaba millones de dólares. Resulta que la empresaria colombiana, quien fue una de las actrices más exitosas de la TV, decidió dejar el lugar donde trabajo cinco años para irse a la competencia. “Mi misión ahora es aún más grande: ayudar y empoderar a mujeres no solo en USA sino en todo el mundo especialmente en Latino america”.

Así es, a partir de hoy Ximena Duque es la cara y una de las líderes de ventas de una compañía turca de nombre Farmasi.

A través de su cuenta de Instagram, compartió fotos de su paso por Monat, y escribió lo siguiente: “Los ciclos se abren pero también se cierran y el mio en MONAT se cerro. Ahora voy caminando hacia el siguiente capítulo… Cual es? Aun no lo se, lo que si les puedo asegurar es que será en el mundo de redes de mercadeo ya que AMO este modelo de negocio porque me llena ayudar a otras mujeres, y esa es mi identidad. Mi identidad no es Monat, no fue Telemundo, no es la empresa con la que trabajo. Mi identidad es mi esencia, mi propósito que es ayudar a muchas mujeres a vivir una mejor vida. En Monat ese propósito ya no lo estoy cumpliendo ya que no opera en Latino America y mi sueño es llegar a ustedes también que tanto me preguntan por aquí…Monat fue mi educación y a donde decida irme me llevo la experiencia para volverlo a hacer. Mucho mejor y mucho mas grande, creando un mejor sistema de entrenamiento en donde todas y cada una de las personas que entren sean llevadas al éxito. Monat fue prueba y error, y con miles de errores logramos cosas inimaginables en este negocio, logramos cosas nunca antes vistas y para muchos una locura el éxito logrado pero cuando las cosas se hacen con amor y pasión el resultado se tiene si o si”.

Para quienes quieren saber por qué Duque se va de un lugar donde ganaba mucho dinero. “Me voy porque la dirección que la compañía esta tomando ya no se alinea con la razón por la que yo me uni en su momento y ahora mi misión es encontrar una compañía que tenga lo que busco para seguir transformando vidas. Nuevamente mi identidad es ayudar a la mayor cantidad de mujeres que pueda. Se que Dios me puso en este mundo para eso y por eso”, escribió Duque en sus redes. “Mis opciones están en la mesa y estoy segura que Dios me guiará para tomar la mejor decisión. Hace 3 meses una voz masculina me despertó con la palabra “trust” (confía) y es precisamente lo que estoy haciendo, confiando en que todo se alineará y que pronto tenga una nueva casa. Gracias a todas mis clientas que me eligieron como su representante y por todas mis socias en mi equipo. Formamos un equipo de miles y miles de personas e hicimos historia. Con monat o sin monat siempre tendrán una amiga en mi. LAS QUIERO”.

Más sobre Farmasi

Las Top News informque que “a diferencia de Monat, en Farmasi, además de las comisiones, la ganancia por reclutamiento y todo lo que este tipo de modelo de negocio atrae, le habrían ofrecido a Ximena, un elevada suma por mes por ser parte de este emprendimiento como figura pública”.

Farmasi tiene un modelo parecido a Monat. Por ejemplo tiene productos en los mismos rubros, como maquillaje, cuidado de piel, nutrición, hogar, para mujeres y hombres, entre otras cosas, informa Las Top News. La venta es también por catálago y está basado en el reclutamiento de equipos, reuniones, capacitación y como hace todo este tipo de modelo de negocios. La diferencia estaría en que tiene mayor cobertura de países de venta y sus productos tendrían un estandar mucho más elevado.