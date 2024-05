Top Chef VIP 3: ¿Por qué desapareció Paty Navidad?

El pasado 21 de mayo de 2024, tras la gran final de La Casa de los Famosos 4, se prendieron los fogones de reality show de cocina, ‘Top Chef VIP 3’, de Telemundo, con un total de 20 celebridades, que estarán a lo largo del programa, dando lo mejor de ellos, demostrando sus dotes para la culinaria.

Durante la primera semana, no pasó mucho dentro de la competencia, pues apenas se están calentando los motores de la competencia, que se espera sea todo un éxito. Pero eso si, tres cosas acontecieron durante este estreno, que ya han dejado a muchos de sus televidentes, haciéndese varias preguntas.

El primer participante que abandonó la competencia por decisión propia, fue el actor mexicano de reconocidas telenovelas, Mark Tacher, quien no se volvió a ver en los capítulos posteriores al estreno del reality show, y sin razón alguna, el canal anunció su retiro.

Debido a esto, las alarmas se extendieron, pues no se volvió a ver en pantalla a Paty Navidad, una de las favoritas por el público, pues tiene bastante talento para la cocina. Por esto, muchas personas se preguntaron qué había pasado actriz, modelo y cantante mexicana y si iba o no a volver.

“No has salido en el programa, ¿qué pasó?”, “¿Dónde estás? ¿Por qué no sales en los capítulos?”, “¿Qué pasó que no sales más en pantalla?”, “No la he visto más”, “¿Qué pasa que no miro a Paty Navidad? Solo por ella miro ‘Top Chef VIP 3′”, son algunos de los comentarios de los seguidores en las redes sociales.

La respuesta es que si, pero hasta el momento, las razones exactas del por qué desapareció unos días y no se le vio competir desde el pasado viernes 24 de mayo, no se conocen aún. Sin embargo, Paty Navidad siguió compartiendo noticias, fotos y videos por medio de sus redes sociales, lo que dio algo de tranquilidad de que no había renunciado a la competencia.

De igual manera, por medio de las redes sociales de sus compañeros, Alicia Machado compartió junto a Paty Navidad, diciendo que no se había ido de Top Chef VIP 3 y que regresaría pronto.

Por su parte, la propia Paty Navidad, publicó un video en donde aseguró que regresa a la cocina del show este miércoles 29 de mayo, por lo que se espera que en esta emisión del show, la conductora del programa, Carmen Villalobos y la misma Paty Navidad expliquen que fue lo que sucedió y del por qué de su ausencia.

Finalmente, cabe mencionar que el tercer suceso de esta primera semana del show, fue la eliminación de la participantes, Daniela Castro.

Top Chef VIP 3: Todos los famosos participantes

1. Alejandro López

2. Alicia Machado

3. Carolina Tejera

4. Daniela Castro (ELIMINADA)

5. Danka Castro

6. David Salomón

7. Diana Reyes

8. El Niño Prodigio

9. Gary Centeno

10. Ivanna Jiménez

11. Jason Romo

12. José María Galeano

13. José Luis “El Puma” Rodríguez

14. Mariana Botas

15. Mark Tacher (RENUNCIÓ)

16. Natalia Juárez

17. Pancho Uresti

18. Patricia Navidad

19. Polo Morín

20. Rosie Rivera

