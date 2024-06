Thalí García reveló video de su batalla con Telemundo [VER]

La famosa actriz y reconocida presentadora, Thalí García, quien salió de manera repentina de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, ha dado de que hablar nuevamente, tras poner al descubierto un video en donde se ve le conversando con representantes de Endemol, NBC y Telemundo.

La ex participante del reality show lleva una batalla legal desde aquel salida de la competencia, debido a que ella alega que sufrió varios momentos horribles dentro de la casa, pues ella misma denunció que había sufrido malos tratos durante la grabación del programa y que hasta fue obligada a a consumir medicamentos.

A raíz de ello, Thalí García enfrenta una batalla legal con la producción del programa, y por ello, ha decidió sacar a la luz una reciente conversación en donde le ofrecen una suma de dinero para que ella guarde silencio.

En la reunión vía Internet, se ve que Thalí García se está grabando de un costado, sin que ninguno de los participantes se de cuenta que ella está registrando todo como evidencia. En medio de la conversación y negociaciones, la televisora le ofreció 100,000 mil dólares como compensación por lo vivido dentro y fuera del reality show.

Ante esto, la actriz se mostró bastante ofendida, asegurando que esa cantidad de dinero era ofensiva, y que si no llegaban a “un acuerdo adecuado”, buscaría detener las grabaciones del reality, haciendo referencia a ‘La casa de los famosos, All Star’, programa que anunció Telemundo el pasado 20 de mayo, y que contaría con ex participantes de todas las ediciones del exitoso programa.

“Ni siquiera cobro eso por hacer una novela, es completamente absurdo. Es un disparate la cifra para mí… Ni siquiera son mis honorarios de una novela… Me parece la ofensa más grande de todas las que me han hecho. Continúan subestimándome. Me parece una burla”, fueron las palabras de Thalí, en un tono bastante molesto.

Y añadió: “Hay varios incumplimientos por parte de Telemundo de contrataciones anteriores, que empezaron en 2022, pero es a raíz de La Casa de los Famosos, que tenemos las alegaciones que son más graves. Si no hay una negociación, me voy a ir por lo legal en Estados Unidos y en México. Si es necesario, frenarles las grabaciones”.

Finalmente, la mexicana aseguró tener las pruebas necesarias para presentar una demanda y demostrar que sufrió abusos durante su trabajo con Telemundo y finalmente, les dijo que pensaran muy bien. “Esta es la última invitación a que lo piensen muy bien”, finalizó.

