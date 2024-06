Liliana Rodríguez explota contra Alicia Machado por ofender a su padre [VIDEO]

Las relaciones personales al interior de la cocina de Top Chef VIP 3 están ardiendo igual o mucho más que los mismo fogones de la competencia, pues las últimas semanas hemos visto algunos roces y discusiones entre participantes de la competencia de cocina.

Uno de los momentos más tensos fue el vivido entre Alicia Machado y José Luis Rodríguez “El Puma”, debido a que en uno de los episodios la ex Miss Universe arremetió en contra del cantante de 81 años de edad, que ya fue eliminado de la competición, siendo el octavo eliminado de la temporada

Los hechos ocurrieron cuando durante un reto en equipo, la comunicación entre los venezolanos se rompió y Alicia, con un tono voz autoritario, se dirigió a El Puma: “¡A ver Puma!, vamos a comenzar a competir tú y yo, así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje, y necesito que en este reto me escuches…”

El Puma, le pidió que no inventara cosas raras, a lo que ella respondió con firmeza: “Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso, porque no quiero perder”.

A raíz de esto, la hija del cantante, Liliana Rodríguez, quien participó en la telenovela Gata salvaje, no se quedó callada viendo el trato hacía su padre, y se pronunció al respecto, a pesar de no tener una buena relación con él.

Liliana Rodríguez comentó en una de las publicaciones de Telemundo, diciendo “Esto es deplorable e inadmisible. Las canas se respetan. Espero que Telemundo tome cartas en el asunto porque el mensaje es nefasto ‘búrlate, mofa, irrespeta a las personas de la tercera edad y serás premiada’”, comentó la actriz.

Pero, las cosas no terminaron allí, pues Liliana Rodríguez estuvo de invitada en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, donde habló sin tapujos y tildó de “imperdonable” la acción de Alicia Machado hacia “El Puma”.

“Lo que presenciamos hace 10 días en mencionada pantalla fue algo nefasto, terrorífico, inadmisible, inaceptable e imperdonable. Fuimos testigos de ver un ícono patrimonio nacional venezolano ser agredido, insultado, burlado y menospreciado por una ‘gran dama venezolana’. La verdad es que estamos enardecidos, molestos y decepcionados de que esto haya pasado. Tuvo esta ‘gran dama venezolana’ el tupé de exigir y pedir respeto cuando todos sabemos que el respeto no se mendiga ni se exige, sino que se gana. Y creemos que el patrimonio nacional ícono, el señor José Luis Rodríguez El Puma, se ha ganado ese título a través de una larga vida de sacrificios, de trabajo duro, arduo y una entrega completa y total hacia el público”, dijo.

Y añadió: “Estamos cansados y hartos de que se permita un bullying a la tercera edad, y menos a un ícono, patrimonio nacional de cualquier nación, mucho menos en una pantalla pública. Eso es inadmisible, porque si lo dejamos, ¿qué mensaje le estamos dando al público hispano que tanto defendemos?”, comentó exaltada y en clara alusión al equipo de producción de ‘Top Chef VIP 3’. “Si sucede (algo como lo referido) tiene que ser sancionado, no puede pasar por alto. A mí no me da la gana de dejarlo pasar por alto”.

Ante estas palabras, una de las conductoras del programa le preguntó qué le diría a Alicia Machado, a lo que Liliana Rodríguez respondió: “Una petición, ‘gran dama, a nivel personal: cámbiate de nacionalidad. Venezuela te quedó grande (…) Lamentablemente, fuiste, unas cuantas lunas atrás, representante de la belleza venezolana, guao, título que creo debería ser revocable, porque la conducta y el ejemplo tiene que ser pasado por filtros”. Cada día de tu vida cuando representas a una nación”.

Y agregó: “Si eres figura pública, se te exige mayor responsabilidad con la familia, con Dios y con la nación a la que representas. No representas a la belleza venezolana. ¿Por qué? Porque lo que vemos en ti es una fealdad interna inmensa, inmaculada, y una falta de Dios infinita. Mamacita, busca ayuda. Estás desquiciada. Busca a Dios, necesita ayuda y es urgente”.

