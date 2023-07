Shirley Arica de “Los 50”: ¿Quién es ella?

Shirley Arica, de 34 años, es una modelo peruana que forma parte del nuevo reality Los 50, de Telemundo. La chica tuvo una de los enfrentamientos más fuertes dentro del reality de Telemundo. Fue tan fuerte el encuentro que tuvo con su compañera Thalí García que expulsada del reality.

Según varios medios han reportado que Shirley tuvo un enfrentamiento con Thalí, cuando esta le pidió que se vaya del cuarto que compartían. Luego tuvo otro encuentro en el baño, donde se fueron de manos. En las imágenes publicadas en las redes se ve como Shirley le grita a Thalí, que “no te metas con mi madre”. Mientras que Thalí le dice que está hablando es de ella. Luego Thalí le dice a sus compañeros que Shirley le pegó con la mano abierta. A lo que Shirley dice que ella no se va a dejar. Esto provocó la salida de Shirley a pocos días de empezar el nuevo reality Los 50.

Shirley es una modelo e Influencer peruana

Shirley es una modelo, influencer y personalidad de la televisión peruana. Ella nació el 27 de junio de 1989. Ella participó en la primera temporada de El Gran Show y en El Poder del Amor.

Shirley estudió Ciencia de la Comunicación

A parte de dedicarse al módelaje, Shirley estudió Ciencia de la Comunicación. Pues ella soñaba con ser una gran publicista, al igual que su padre. Pero poco a poco se fue haciendo famosa y terminó en pasarelas, teley luego Telemundo.

Shirley ha salido con varios futbolistas

Shirley tuvo un romance con el futbolista Reimond Manco. Pero cuando entró al mundo de la televisión se casó con Rodney Pío, con quien tiene una hija de 7 años llamada Skylar.

Después la vida amorosa de Shirley comenzó a estar rodeada de escándalos, en especial, tras conocer a Jean Deza, exjugador del club Alianza Lima. Después tuvo otro compromiso con el actor colombiano Sebastián Tamayo, con quien coincidió en El poder del amor.

Shirley tiene una hija de 7 años

Tiene una hija de 7 años de edad, la tuvo con su ex esposo Rodney Pío. A los cuatro meses de conocer a Rodney, Shirley quedo embarazada. A solo 6 meses más tarde se casaron por la vía civil. Tal únión fue televisada por distintos medios de comunicación en Perú.

En 2015 se separaron definitivamente. Hubo problemas legales iniciados por la modelo, donde resaltaba que Rodney Pío ejercía violencia física contra ella, además de omitir la pensión hacia su pequeña.

Shirley reveló que tuvo problemas de alcoholismo

Tras terminar su relación con Rodney Pío, Shirley dijo haber tenido problemas con el alcohol. En una entrevista habló sobre su relación. “Inició muy bonita, pero se volvió bastante tóxica por parte de él y por parte mía. Me volví súper celosa, él también. Hemos llegado a insultos, humillaciones. Los dos nos engañamos, pero no me arrepientode haberme casado porque me casé enamorada”, contó Shirley. Yo lloraba casi todos los días, me dediqué a tomar, a salir, a juntarme con gente negativa. Lo único que hacía era tomar de lunes a jueves. Entré en un tema de competencia con él y no me daba cuenta del daño que le estaba causando a la bebé”.

Shirley tiene 2 millones de seguidores. Mira fotos sexy en Instagram

La modelo peruana tiene 2 millones de seguidores en Instagram. Mira sus fotos más sexy en sus redes.