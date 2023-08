¿Qué ha pasado entre Sara Corrales y Juan Pablo Gil?

Ya han pasado dos meses desde que terminó Top Chef VIP 2, donde surgió una fuerte atracción entre Sara Corrales y Juan Pablo Gil. En el reality culinario de Telemundo, ellos estuvieron muy cariñosos y se esperaba que al salir del show iban a anunciar que ya eran novios. Pero no fue así.

Sara Corrales y Juan Pablo todavía no han confirmado que son novios porque se encuentran en la etapa de conocerse. “Nos estamos conociendo”, dijo Corrales durante una entrevista con ¡Siéntese quien Pueda!. “Juan Pablo es un hombre maravilloso. Un hombre con un corazón enorme. Que bonito haber podido conocer a un ser humano tan bonito como él. Antes de empezar una relación, uno tiene que ser responsable emocional efectivamente y conocer bien a esa persona. Yo no soy de ‘ay me tiro al agua’. Yo primero conozco, miro y tanteo. Veo si somos compatibles y si puede darse. En el momento que ambas partes estemos completamente decididas. En ese momento se puede decir somos pareja y vamos con todo”.

Play

Sara Corrales habla del apoyo de Juan Pablo en Top Chef VIP

Cuando Corrales salió de Top Chef VIP habló sobre su relación con Juan Pablo Gil en la

competencia. “Juan Pablo fue un apoyo impresionante para mí en todo momento. Juan Pablo fue la persona que hizo que mi historia en Top Chef cambiara”, dijo Corrales. “Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá, y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí, que me dio ese apoyo y que empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes y decirles: ‘A ver, esto no es así, esto no está bien’, y ahí yo estuve ya más tranquila, más cómoda…Y eso, creo que no tiene precio, lo que Juan Pablo hizo por mí”.

Ante las declaraciones de Corrales, Juan Pablo Gil reaccionó en las redes y comentó: “Siempre estaré aquí para apoyarte, @saracorrales”.