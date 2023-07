Sara Corrales tiene otra profesión fuera de la actuación: MIRA

La actriz colombiana Sara Corrales es conocida por sus papeles en la pantalla chica. También se convirtió en una de las favoritas en el reality culinario MasterChef VIP. Pero lo que no muchos saben es que Sara es también empresaria. “Soy una mujer que le ha metido mucha cabeza al tema de las inversiones. La actuación es mi pasión, pero no quiero que sea mi necesidad. Por eso he sido muy disciplinada en las inversiones que me ha generado la actuación en tantos años de carrera”, dijo Sara en entrevista a Infobae en marzo. “Incursioné en el mundo de la gastronomía, tengo tres restaurantes en Medellín y me ha ido muy bien. También tengo una huerta agroecológica que me provee todos los alimentos para los restaurantes, y vendo membresías para los que quieran recibir los alimentos libres de químicos en casa. Además ofrecemos experiencias para pasar un día entero en el campo y reconectar con la tierra. Quiero vender salud, bienestar, conciencia ambiental, y así son mis empresas”.

Además tiene cuatro apartasuites decorados con todo lujo en su tierra natal. Los departamentos están en Envigado, Antioquía, Colombia.”A mí me encantan estos espacios porque siento que es la forma más real, bonita y sincera de mostrar quién es esta mujer que ustedes conocen solamente como una actriz. Soy una mujer que no para, que constantemente está creando, creciendo y mirando qué va a hacer con su vida en su futuro y su presente”, explicó en este video de la empresa Jamar Colombia publicado en 2021.

Sara es quien se ha encargado en toda la decoración, los colores y todo lo relacionado con la organización de estos apartasuites que llevan su sello de calidad.

La actriz asegura que alterna su tiempo entre el set de grabación y sus negocios. “Mientras estoy grabando es imposible adelantar otro proyecto actoral. Grabo todos los días, por ende no tengo tiempo para nada, pero sí para mis empresas. Entre escena y escena estoy pendiente de mis restaurantes, de mi huerta agroecológica, que todo esté perfecto, que mis apartamentos estén bien y especialmente que mi familia esté bien. Me gusta esa adrenalina de sentirme muy activa”, dijo Sara.