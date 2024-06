Rodrigo Romeh envía mensaje a sus fans tras cancelar evento: ¿Qué dijo?

Después de unos días que se anunciará que Team Tierra había cancelado evento en Miami y que Ariadna Gutiérrez se había peleado con Rodrigo Romeh, este regresa a las redes y envía comunicado a sus fans. “Lamentamos informarles que por circunstancias logísticas, nos vemos en la penosa necesidad de cancelar el evento programado para el día 30 de junio de 2024 en La Scala en Miami. Esta decisión ha sido tomada con gran pesar y después de considerar todos los factores implicados“, compartió Romeh en sus redes. “Queremos expresar nuestras sinceras disculpas por cualquier inconveniente que está cancelación pueda ocasionar. Valoramos enormemente su interés y apoyo hacia nuestro evento, y entendemos que esta noticia pueda ser decepcionante. Agradecemos de todo corazón la disposición y entusiasmo mostrados hasta el momento. Su participación y colaboración son de gran importancia para nosotros, y esperamos contar con su comprensión en esta situación inesperada, todos los boletos adquiridos están siendo reembolsados. Nos comprometemos a informarles oportunamente sobre futuras iniciativas y eventos“.

Clovis Nienow, de Team Tierra, fue el primero en anunciar la cancelación. Ahora Romeh hace el anuncio de la cancelación. Hasta ahora Ariadna Gutiérrez no se ha pronunciado sobre la cancelación del evento.

Cancelaron el evento en Miami porque no tenia ningún contenido especial

Se rumora que Ariadna tenía muchas ganas de realizar este evento. Pero sus compañeros decidieron cancelar porque el evento no tenía ni pie, ni cabeza. No sabían qué es lo que iban hacer en un evento que estaban vendiendo boletos. Pero también se ha dicho que no vendieron muchos boletos. Mientras que Clovis asegura llegaron a vender más de 100 boletos y que sí tenían algo especial planeado -el público iba a ver a Gladys – pero por logística tuvieron que cancelar.

Hasta ahora estamos esperando que Ariadna se pronuncie sobre la cancelación del evento que estaba planificado para el 30 de junio.

gracias romeh por salir y por lo menos mandar un comunicado, a pesar de ser tachado como alguien que no le importan los fans, demuestras que si lo haces ❤️‍🩹#teamtierra pic.twitter.com/nopPuhhVvz — salvatore brothers (@nextokidr4uhl) June 28, 2024