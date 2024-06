¿Se acaba la fama del Cuarto Tierra de LCDLF4? CANCELAN SHOW

El Cuarto Tierra acaba de cancelar el show que tenían programado el 30 de junio en Miami. “Desafortunadamente no se va a poder realizar el evento de 30 de junio aquí en Miami por cuestiones de logística. Pero no se preocupen toda la gente que compró su boleto, producción ya está trabajando para devolverle su dinero”, anunció Clovis Nienow en sus redes. “También quería compartirles que mi relación con Romeh, con Ari y la familia Tierra está súper bien. No se hagan ideas en la cabeza. A ellos los amo”.

Se dice que no vendieron suficientes boletos para su presentación del 30 de junio. Hasta los están comparando con Team Infierno de La Casa de los Famosos México. Ellos se ganaron el cariño del público y una vez que terminó el show, perdieron la fama con la que salieron. Team Infierno también canceló su presentación que tenían programado. Según un usuario dijo que: “Romeh, Ariadna y Clovis iban a hacer un show en varios lugares de Estados Unidos donde hablarían de lo que pasó en las censuras [en La Casa de los Famosos], básicamente hablarían de sus ex compañeros porque no tienen otra cosa que ofrecer, pero no vendieron ni la mitad de los boletos y tuvieron que cancelar”.

Por otro lado también se dice que no vendieron boletos para este evento porque no se hizo la publicidad requerida.

Maripily está vendiendo boletos para su obra teatral “La Casa de Maripily, se vale tó”

Maripily Rivera, la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, está vendiendo boletos para su obra teatral “La Casa de Maripily, se vale tó”. Pero lo que no se imaginó es que se iban a vender todos los boletos en tiempo récord de las primeras cuatro funciones en Puerto Rico. Por lo que se abrió una quinta función en Orlando, Florida. “Estoy emocionada por esta nueva oportunidad de explorar mi pasión por el teatro. Agradezco a mi público por su respaldo incondicional y por haber hecho historia al lograr esta quinta función”, expresó Maripily a El Vocero.

En la obra no pueden faltar los habitantes del Cuarto Tierra. María del Pilar Rivera Borrero— el nombre de pila de Maripily— confirmó que tanto las funciones de Puerto Rico, como la de Orlando contarán con la participación de Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow. Además estarán Alana Lliteras y Geraldine Bazán en la obra aunque no sean de Tierra. “Aquí la idea es seguir uniéndonos nosotros para seguir riendo y seguir pasando momentos lindos como lo estoy pasando yo”, dijo Maripily a Metro.

Fechas de la obra “La Casa de Maripily, se vale tó”

18 de julio en Puerto Rico

19 de julio en Puerto Rico

20 de julio en Puerto Rico

21 de julio en Puerto Rico

17 de agosto en Kissime, Florida

¿Dónde comprar los boletos?

Aquí pueden entrar para comprar los boletos en PieTix de las funciones para ver la obra de Maripily.