Resultados del 28 de enero de La Casa de los Famosos 4: ¿El eliminado es Clovis o Christian?

Este domingo 28 de enero un habitante será eliminado de La Casa de los Famosos. Los nominados de está semana son Thalí García, Clovis Nievnow, Christian Estrada, Alfredo Adame y Rodrigo Romeh. Pero de los cinco nominados dos tienen muy pocos votos. “Yo no sé ustedes pero me están dando ganas de salvar a Estrada solo para ver conflicto en la casa!😂 Dejando de un lado su vida personal, me gustaría ver qué pasa en el cuarto agua si el regresa 😁”.

En LCDLF4_Vip tienen los resultados de los votos que han entrado hasta este viernes. Los televidentes tienen la oportunidad de seguir votando este domingo. Las votaciones se abren a las 7 p.m., hora del Este, hasta que Telemundo anuncie el momento que se cierran las votaciones, eso de alrededor de las 8:30 p.m., hora del Este.

Alfredo Adame tiene la mayoría de los votos, hasta ahora tiene un 25 por ciento. Le sigue Thalí con un 20 por ciento. Mientras que Carlos y Rodrigo tienen el 14 por ciento. Lo que quiere decir que Clovis y Christian tienen menos votos en esta ronda de nominados. Christian tiene 13 por ciento y Clovis tiene 11 por ciento. Hasta ahora Clovis es quien podría ser el primer eliminado.

Cabe recordar que esos votos pueden cambiar esta noche. Ya que los televidentes tienen la oportunidad de seguir votando a partir de las 7 p.m., hora del Este.

Clovis y Christian están interesados en Aleska Génesis

En la primera semana anda cupido rondando La Casa de los Famosos. Resulta que Clovis y Christian andan detrás de Aleska Génesis. Ambos están tratando de conquistar a la ex de Nicky Jam. Si uno de ellos se va, pues le dejaría el camino libre al otro.

Nosotros actualizaremos la página cuando tengamos los resultados del primer eliminado de La Casa de los Famosos.