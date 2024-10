Premios Billboard de la Música Latina 2024: ¿Dónde son?

La ciudad de Miami, Florida será esta vez el epicentro de la entrega de galardones para lo mejor de la industria musical hispana, cuando el próximo domingo 20 de octubre de 2024, se extienda la alfombra roja para recibir a todos los artistas latinos nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2024, y reconocerles como los cantantes de más actualidad, trayectoria, de más ventas, y mejor posicionados dentro de la industria musical.

Desde el Teatro Jackie Gleason del The Fillmore Miami Beach, los amantes de la música latina podrán disfrutar de la premiación y del show central de los artistas Gloria Trevi, Prince Royce, Gabito Ballesteros, Chencho Corleone, Proyecto Uno, Fuerza Regida, Grupo Niche, J Balvin, Luis Alfonso, María Becerra, Pepe Aguilar, Xavi y Yandel.

Pero no solo quienes asistan al teatro podrán pasar una noche inolvidable, el resto de América podrá ver los Billboard en emisión simultánea a través de Streaming Peacock y de la aplicación de Telemundo el 20 de octubre a las 9:00 p.m./8c de Miami, bajo la conducción de Danilo Carrera y Carmen Villalobos.

Artista que serán honrados

• Pepe Aguilar: Premio Billboard Salón de la Fama

“Recibir el premio Billboard Salón de la Fama es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista. Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día. Es emocionante ver cómo la música mexicana está creciendo y evolucionando, y estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento. Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez, y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo nuevo”, dijo Aguilar, en declaraciones a Billboard.

• J. Balvin: Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

“Estoy muy agradecido y honrado de ser reconocido con un premio tan especial. Es importante para mí, como el artista que soy hoy y como ese niño pequeño con sueños que una vez fui, y sigo siendo aún, el poder apoyar y guiar a la próxima generación hacia sus propias realidades. Estoy orgulloso de poder ayudar a los jóvenes y a la nueva ola a descubrir sus pasiones a través de la Fundación Vibra en Alta y ayudar a convertir esos mismos sueños en realidades”, dijo J Balvin a Telemundo.

• Alejandro Sanz: Premio Billboard trayectoria artística

“Me hace muy feliz volver a los Premios Billboard de la Música Latina, es algo especial. Agradezco de corazón este reconocimiento de Billboard y me encanta que ocurra en Miami; es fantástico estar en casa”, dijo el español a Billboard.

