Porcentajes de votos – 5 de enero: ¿Quién es el eliminado de LCDLF4?

Este lunes 5 de enero conoceremos al segundo eliminado de La Casa de los Famosos. En esta ronda de nominados están Clovis Nienow, Gregorio Pernia, Carlos Gómez “El Cañón” y Leslie Gallardo. El público es quien tiene el poder de elegir quien se queda y quien se va, según la cantidad de votos que reciban los nominados. El que reciba menos votos, será el eliminado.

En la red social de lcdlf4_vip revelaron la cantidad de porcentajes que han recibido los nominados. Esta tabla es la cantidad votos que recibieron hasta el día viernes. En ese entonces Thalí García era quien mas votos recibió del público, pero ella fue salvada la noche del viernes por Lupillo Rivera. Ahora, Gregorio es quien tiene la mayoría de votos con un 25 por ciento, le sigue Clovis con 13 por ciento, Carlos tiene un 11 por ciento y Leslie tiene un 10 por ciento. Lo que quiere decir que hasta ahora Leslie podría ser la segunda eliminada. Pero eso puede cambiar porque el público puede seguir votando hasta este lunes 5 de enero.

Carlos y Leslie están muy cerca de la cantidad de votos que han recibido. Por lo que uno de los dos podría ser el eliminado de esta noche. Nosotros vamos a actualizar la nota cuando tengamos confirmado el segundo eliminado.

Leslie Gallardo se quiere ir de LCDLF4

Leslie Gallardo ha expresado en LCDLF4 que se quiere ir. Ella dice que extraña mucho a su novio Emilio Osorio y que prefiere ya salir de la competencia. Manelyk, quien es la panelista de LCDLF4, critica el comportamiento de Leslie por falta de carácter. Mientras que su novio Emilio Osorio dice que él no está para defenderla sino para apoyarla. “Leslie está creando contenido adentro y Manelyk afuera. Yo no lo tomó personal. Yo como soy hijo de la reina de la polémica no me todo nada personal”, dijo Emilio en el programa Pica y se extiende.