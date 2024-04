Paulo explota y le dice algo fuerte a Clovis en LCDLF4: Nacho lo regaña

Paulo Quevedo perdió el control durante el posicionamiento con Clovis Nienow en La Casa de los Famosos. Tanto así que soltó más de un insulto y el presentador Nacho Lozano lo regañó. Paulo se posicionó detrás de Clovis pero antes le dijo: “He implementar la empatía, he querido implementar la educación. Ahí unos dos o tres ‘buenos días’ pero no he recibido lo mismo…no sé si por ahí hay algo que no te agrade…También intentado en no meterme en conversaciones con ustedes y no han pasado ni cinco palabras. Quisiera saber porque hay restricciones? Por qué no nos dejan entrar? Sería más divertido conocernos y ya después darnos en la madre”.

Clovis le contestó: “Bueno mi Paulo, no te conozco. Creo que te me haces falso. Crees que tu eres un líder pero no, eres un manipulador. Tu entras al cuarto Agua diciendo unas cositas y entras al cuarto Fuego diciendo otras cositas. Eso un líder no hace. Un líder potencializá las cualidades de los demás. Tu entraste a Agua manipulando a Aleska y Melaza y Alana diciendo ‘yo soy su líder. Yo los voy a salvar. Ya se les fue Guty y Adame. Confíen en mí. El último tigre que les queda es Melaza’. Osea estoy entendiendo que estás menos preciando a la mujer, que no puede ganar en esta competencia. Aquí todos somos iguales….Otra cosa, estas como obsesionado con Lupillo. Lupillo por aquí y Lupillo por acá, Lupillo por delante y Lupillo por detrás. Se tú Paulo. La gente te quiere conocer a ti”.

Paulo pierde el control y le dice: “A Lupillo no lo comparó contigo porque no le llegas a los talones. Por otro lado, detrás de esos ojitos pensé ‘que no tenías huevos…no se entiende…’…Clovis se le acerca y le dice: “Aquí los tengo bien puestos”.

Paulo le dice: “putito”

Clovis le grita: “manipulador”

Paulo le vuelve a decir: “putito”

Nacho le recuerda a Paulo que los posicionamientos son con respeto. Abajo puedes ver el momento completo.

Reacción

“Clovis comprobó la mecha corta de Paulo y este cayó en su juego”, comentó uno.



“Clovis vs Paulo. De verdad me sorprende lo basura que es Paulo. Siempre con ese discurso de que no tienen huevos. El que no tiene huevos es el🤢🤢”, agregó otro.