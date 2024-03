Mayeli Alonso está embarazada de Andy Ruiz Jr.: ¿Quién es él?

Mientras Lupillo Rivera recuerda con mucho amor a su ex esposa, Mayeli Alonso, en La Casa de los Famosos 4, ella anuncia que está embarazada. Después de seis años de haberse divorciado, Mayeli está esperando su tercer hijo con su novio Andy Ruiz Jr. “Bebé Ruiz para el verano 2024. Baby Ruiz próximamente”, se leía en el periódico que uso para hacer el anuncio.

Mayeli se sometió a tratamiento para volver a ser mamá

Enero 2023, la ex de Lupillo expresó sus deseos de volver a ser madre en ¡Siéntese Quien Pueda!. Hasta se había estado en tratamiento para convertirse en mamá en un futuro. “A mí me gustaría volver a ser madre, de hecho, el año pasado (2022) estuve en unos tratamientos viendo algunas cositas que necesito para volver a ser mamá en un futuro si llega el indicado, si no, pues no”, compartió en el show de Univision.

En mayo de 2023, Mayeli Alonso confirmó su romance con Andy Ruiz a través de las redes sociales en medio de la polémica, pues la expareja del boxeador lo acusó de haberle sido infiel con la empresaria.

Andy Ruiz Jr. es un boxeador

Ruiz tenía pasión por el béisbol antes de que su padre le muestre el boxeo. Ruiz trabajó para su padre en la construcción durante un tiempo antes de decidir convertirse en boxeador de tiempo completo y comenzar su carrera amateur en México.

Ruiz dice que su apodo, ‘Destructor’, lo adquirió antes de empezar a boxear, porque cuando era niño, “siempre estaba destrozando cosas”.

Andy Ruiz Jr. tiene un valor neto de 10 millones de dólares

El boxeador Andy Ruiz Jr. tiene una fortuna de 10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Durante su carrera, Ruiz boxeó con un récord de 105-5 bajo la dirección del entrenador cubano Fernando Ferrer. Sus 105 victorias incluyen dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos Nacionales Juveniles de México y un título en el Campeonato Mundial de Ringside.

Mayeli aclara como conoció a Andy Ruiz Jr.

Después de los fuertes rumores que Mayeli se había metido en el matrimonio de Andy Ruiz Jr., ella decidió aclarar de cómo lo conoció.

Mayeli dijo que en 2022, que la contactaron a través de sus redes sociales porque le interesaba uno de sus productos. El siguiente año, comenzaron hablar de nuevo. Andy le envió un mensaje en febrero de 2023. Ella le preguntó si estaba soltero y él le dijo que “si”.

Mayeli Alonso tiene dos hijos, Lupita y L’Rey, a quienes procreó en su matrimonio con Lupillo Rivera.