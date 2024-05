¿Qué hará Maripily con el premio de “La Casa de los Famosos”?

La actual ganadora de La Casa de los Famosos en su cuarta temporada, fue la puertorriqueña Maripily Rivera, quien se coronó como la campeona absoluta del reality show de Telemundo, llevándose el maletín de $200,000 dólares, y derrotando a sus contrincantes directos, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera.

Desde aquel lunes 20 de mayo, día en que se realizó la gran final, muchas personas se han preguntando cuáles son los planes del “Huracán boricua”, ahora que tiene esta suma de dinero tan importante en sus manes.

Pues bien, Maripily Rivera, ha hablado con varios medios de comunicación, entre ellos, “La Mesa Caliente” de Telemundo, en donde reveló sus intenciones de invertir el dinero ganado tras cuatro meses dentro de la competencia.

Maripily piensa invertir el dinero ganadora en “La Casa de los Famosos 4”

En su entrevista, la modelo y empresaria, Maripily Rivera de 46 años de edad, quien fue la más votada de la final, aseguró a Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Aylín Mujica, que lo primero que hará es depositar la suma de dinero en su cuenta de banco, para luego, abrir un gimnasio para ayudar a las mujeres que han pasado por situaciones difíciles a lo largo de su vida.

A la pregunta ¿Qué piensas hacer con los $200,000 mil? Maripily respondió:

“Con ese dinero, primeramente lo voy a dejar en el banco para que coja intereses. Yo quiero hacer mi propio gimnasio y estoy visualizando dónde lo voy a construir, si va a ser en Puerto Rico o va a ser en Miami, pero yo entiendo que va a ser en Miami, porque es donde yo vivo. Quiero entrenar a muchas mujeres que, como yo, pasan situaciones muy difíciles y quiero ser inspiración para ellas”, dijo la dueña de Pompi’s Store, quien aún está pensando si su gimnasio será en Puerto Rico o Miami.

De igual manera, en sus declaraciones a “La Mesa Caliente”, dijo que pasados los 119 de encierro en “La Casa de los Famosos”, ella se va a tomar un tiempo, para relajarse. “Sufrí mucho, de verdad, lloré mucho, pero eso me hizo una mujer fuerte”, puntualizó.

Finalmente, en entrevista con People, la puertorriqueña aseguró que está viviendo un sueño y aún se encuentra asimilando todo lo que ha sucedido desde que fue nombrada como la ganadora de la competencia.

“Me siento supercontenta. Todavía estoy asimilando el momento de ser la ganadora de la cuarta edición de La casa de los famosos y de vivir tantas emociones que dejé cuando apagué esas luces el lunes. Estoy todavía en un sueño que no me lo creo, viendo todos los videos espectaculares de mi gente bella de Puerto Rico celebrando.

En estos momentos te comentaría que como no me han dado break y como son 4 meses que estuve aislada y pasaron muchas cosas te diría que no. No sé si en un futuro dependiendo el tipo de reality, dependiendo del tiempo. Tendría que pensarlo”, fueron sus palabras con People en Español.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos