Ya quieren sacar a Maripily de La Casa de los Famosos 4

A una semana de haber entrado a La Casa de los Famosos, Maripily ha perdido popularidad entre los fanáticos del show. “Qué decepción de Maripily era una de mis favoritas, pero en este momento es mi favorita para que se vaya de la casa”, comentó un usuario en las redes, tras ver cómo le grita a Thalí. “Bueno @maripilyoficial. Me gustabas hasta que vi esta grosería tuya!!Uno en esta vida gana mas con la tolerancia! El público no perdona y somos los que decidimos quién se queda! Mal tu comportamiento!”.

Uno que podría afectarle su permanencia en el reality de Telemundo. Ya que a perdido el apoyo de los fans de LCDLF4. Más de uno ha expresado sus ganas de que sea nominada para unir fuerzas y sacar a Maripily de La Casa de los Famosos.

Cabe recordar que Maripily Rivera entró con muchas ganas en La Casa de los Famosos. “Así la gente pueda conocer, no a Maripily el personaje, sino a María del Pilar en su intimidad. Adentro de La Casa de los Famosos van a conocer a María del Pilar”, dijo Maripily en Hoy Día antes de entrar al reality.

A una semana de su entrada, el “Huracán boricua” hizo vibrar la casa con sus gritos y fuerte tono que le habla a Thalí.

Maripily ha expresado varias veces que se quiere ir a eliminación con Thalí. Pero eso no podría terminar a su favor ya que TeamThalí ha crecido rápido y a expresado sus ganas de sacar a Maripily.

Fans quieren sacar a Maripily:

“Maripily no la apoyo y soy de Puerto Rico. No me representa y jamás ni un voto para ella”.

“Fuera abuela pandillera ni Niurka se atrevió a tanto”.

“Esta señora es muy grosera se paso. No tiene educación”.

“Excelente Maripily acabas de sacar boleto 🎫 a la salida”.