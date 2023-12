María Celeste Arrarás tiene novio -FOTO

María Celeste Arrarás, de 63 años, anda muy sonriente con nuevo galán. “Mi mejor regalo”, escribió la periodista en el pie de foto que publicó en sus redes, donde presenta al galán que parece ser su nuevo novio. Sus colegas -Rodner Figueroa, Quique Usuales, María Salinas y Maribel Guardia- no esperaron en reaccionar y le enviaron corazones rojos. Abajo pueden conocer al galán de Arrarás.

Hasta sus seguidores comentaron: “Qué guapo esta el novio”, “Bonita pareja! Te queda bien el novio. Bendiciones saludos desde Panamá”, Si es el novio, está guapísimo y hacen bonita pareja”.

El pasado mes de abril, Arrarás le confesó a Neida Sandoval que tenía novio, sin dar más detalles. Pero sí dijo que era “muy afortunada en el amor” y tener varios “candidatos. Uno en particular”.

María Celeste Arrarás estuvo casada con un abogado

María Celeste estuvo casada con el abogado de bienes raíces, Manny Arvesu, de 1996 a 2004. Ellos tuvieron dos hijos: Julián y Lara, pero en el año 2000 decidieron viajar a Rusia y adoptar al que se convirtió en su tercer hijo: Adrián.

María Celeste Arrarás asegura que siempre ha sido afortunada en el amor

“Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, dijo Arrarás en ese entonces a Sandoval. “Siempre me he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es muy tremenda, y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía”.