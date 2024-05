La mamá de Lupillo dice que él se inventó lo del aceite: ¿Estrategia religiosa?

El famoso aceite de Lupillo Rivera ha sido mencionado durante casi toda la temporada de La Casa de los Famosos. Pero después que Maripily se burlará del aceite “milagroso” de Lupillo, este le pidió esta semana a la comunidad religiosa para que le ayuden a sacar al Hurácan Boricua de la competencia este domingo. Mientras que la mamá de Lupillo asegura que su hijo se inventó todo sobre el aceite ya que es ella quien se lo envía a LCDLF4.

Lupillo se dirigió a las cámaras y habló de las burlas de Maripily sobre el aceite. Resulta que el lunes de eliminación, Lupillo llevó el aceite al zoom. Una vez que él fue salvado por el público, se lo dio a Melaza. Pero Melaza fue eliminado. Por lo que Maripily salió a decirle que “no le sirvió el aceitito. Juntalo con aceite de oliva, aceite de soya o aceite de carro”. Eso le molestó mucho a Lupillo y ahora le pide a la comunidad de Dios para que le ayuden y sacar a Maripily de la competencia “en honor a la palabra de Dios”. Según Lupillo es un aceite milagroso que se lo dio una señora que iba a la iglesia de su hermano. Pero la mamá de Lupillo y su hermano Juan Rivera desmienten la historia que Lupillo ha contado sobre el aceite en La Casa de los Famosos.

Lupillo cuenta la historia del aceite en La Casa de los Famosos

“Me lo dio una señora que iba a la iglesia de mi hermano. Ella pedía trabajo pero cuando le daban un trabajo chocaba con su [horario] de recoger a sus hijos y no podía. Al frente de su casa había una piedra. La piedra arriba tenía un hoyo, como un vaso. Ella se despertó una mañana y tenía aceite la piedra. Ello dijo: ‘este aceite de dónde está saliendo’. Ahí ella empezó a quitar el aceite y lo tiraba. Al ratito volvía a salir más y ahora ella lo vende”.

Mamá de Lupillo dice que Lupillo no sabe nada del aceite

La mamá de Lupillo, Doña Rosa, y su hermano Juan hablaron del famoso aceite en su canal de YouTube Doña Rosa Rivera Cocina. Doña Rosa dice que el aceite no salió de una piedra. “El no sabe. Lupe nunca ha ido la iglesia de nosotros”, aseguró Doña Rosa. “Él se lo inventó en su cabeza pelona pero él no sabe. Yo le di a mi nieta [hija de Lupillo] y le volví a mandar. Yo le volví a mandar más aceite porque en esa casa habido brujería y santería”. Abajo esta el video completo, en el minuto 29:10.

