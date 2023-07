Luisa Fernanda W estará en “Los 50”: ¿Quién es ella?

La empresaria, Youtuber, influencer y creadora de contenido colombiana, Luisa Fernanda Cataño, mejor conocida como “Luisa Fernanda W”, ha sido confirmada para formar parte del nuevo reality de Telemundo. La colombiana de 30 años de edad, quien se ha destacado en el mundo de las redes sociales, desde su inició en la plataforma de YouTube, creando videos de risa, maquillaje, moda, estilo de vida y vlogs diarias, entrará a participar en el reality “Los 50”, el cual estará al aire desde este martes 18 de julio a partir de las 7:00 p.m., hora del Este.

En su cuenta oficial de Instagram en donde Luisa cuenta con más de 18 millones de seguidores, la paisa compartió la noticia con sus seguidores a quien les dijo “¡Al fin se los puedo confirmar! Soy parte de los elegidos de #Los50, el nuevo y más ambicioso reality show de la TV 🙌🦁”.

Luisa Fernanda W no la única mujer colombiana que estará participando por los $350.000 dólares del premio del reality show, pues estará acompañada de sus compatriotas, Daniela Tapia, Beta Mejía, el actor y presentador Juan Pablo Llano y Sebastián Caicedo, ex esposo de la actriz, modelo y presentadora Carmen Villalobos.

¿Quién es Luisa Fernanda W?

Luis Fernanda Cataño Ríos es una influencer de Medellín incursionó en el mundo de las redes sociales cuando comenzó a crear contenido gracioso para su Instagram en el año 2013. Dichos videos tuvieron gran aceptación del público, quien se vio identificado con las historias de Luisa. De igual manera, Luisa se ha destacado por su pasión por el maquillaje y la moda, por lo cual muchos de sus videos fueron dedicados a estos dos temas.

A parte, ella logró tener un exitoso canal de YouTube con más de 4.5 millones de suscriptores, en donde compartió videos diarios, rutinas y música, cuando decidió lanzarse como cantante con los temas musicales “Así Soy Yo”, “Beso de Desayuno” y “Bloqueo”.

De igual manera, la influencer, participó en el reality show MasterChef Celebrity, del canal RCN de Colombia, en donde dejó ver sus grande dotes para la cocina. En medio de la cocina de MasterChef conoció a su pareja sentimental, el cantante de género urbano, Fabio Andrés Legarda Lizcano, quien fue conocido artísticamente como Legarda, y perdió la vida el 7 de febrero de 2019 en la ciudad de Medellín a causa de una bala perdida, en un intento de robo en el sector de El Poblado.

Luego de su duelo, Luis Fernanda decidió continuar con su vida profesional y personal, y a finales del 2019 se conoció que estaba en una relación estable con el cantante de música popular, Pipe Bueno, con quien ha logrado consolidar una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Del fruto de su amor, nació en el 2020 su primer Máximo, quien es el ahijado del cantante Maluma. Y en el 2022 su segundo hijo, Domenic.

En cuanto al ámbito profesional, Luis Fernanda y Pipe Bueno decidieron emprender como pareja cuando dieron a conocer su proyecto laboral de Rancho MX, un restaurante mexicano ubicado en Cajicá, Cundinamarca al norte de Bogotá, capital de Colombia.

Asimismo, la empresaria creo su propia línea de maquillaje llamada Divva Maquillaje, en donde además de productos para maquilarse, cuenta con una línea para el cuidado de la piel.

Finalmente, cabe resaltar que el pasado 19 de mayo, la creadora de contenido anunció en sus redes sociales que estaría alejada de las misma debido se iría de Colombia para iniciar un nuevo proyecto en su vida profesional.

“Les cuento que en este momento voy a iniciar un nuevo proyecto que jamás me imaginé ser parte de algo así. He estado en proyectos similares … Yo les voy a confesar: al principio no veía esto dentro de mi visión de vida ya que laboralmente hablando estaba muy concentrada en mis empresas, todos esos proyectos aparte de las redes sociales”, dijo en su momento Luisa Fernanda, en declaraciones citadas por InfoBae.

LEER MÁS: “Los 50”: Nuevos elegidos por el León – GRUPO 5