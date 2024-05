LCDLF4: Equipo de Maripily Rivera denuncia no poder votar

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo tiene los días contados para llegar a su final. Este lunes 20 de mayo de 2024, conoceremos oficialmente al gran ganador de esta edición, y quien se sumará a los nombres de Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson, ganadoras de las ediciones pasadas.

A raíz de ello, los fandom de los finalistas, están con todo, haciendo campaña y votando por su famoso favorito, para que sea el triunfador y poder llevarse, no solo el nombre del ganador de esta edición, sino, la suma de $200,000 dólares, como premio mayor.

Pues bien, tras la eliminación de José Reyes “La Melaza”, los finalistas, para ganar son Rodrigo Romeh, Maripily Rivera, Alana Lliteras, Lupillo Rivera, Geraldine Bazán, Paulo Quevedo y Aleska Génesis. Sin embargo, este jueves 16 de mayo saldrá un nuevo participante y el domingo 19 de mayo, otro famosos más abandonará la competencia. Ambos con la menor cantidad de votos. En total, solo quedarán cinco finalistas, para la gran final del lunes.

Debido a esta información, los seguidores en Puerto Rico de la modelo y empresaria de 46 años de edad, han estado participando masivamente en las redes sociales, para demostrar su apoyo al “huracán boricua”, pero, además, han denunciado tener dificultades para poder ejercer sus votos.

De igual manera, por medio de un comunicado oficial publicado a través de la cuena de Instagram de Maripily Rivera, en donde tiene 1,7 millones de seguidores, su equipo aseguró que en “Puerto Rico NO podemos votar por Maripily”.

En el mismo se lee:

“Puerto Rico no puede votar: Nos preocupa que en Puerto Rico no se pueda votar por Maripily, precisamente esta semana que se vota todos los días. Hacemos un llamado a resolver este problema. Si usted tiene problema para votar, vamos a unirnos para llevar este mensaje”, se lee en la publicación, que ha tenido más de cinco mil comentarios.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y muchas personas denunciaron que no podían votar. Algunos de ellos son:

“Telemundo buscará la manera de que maripily no gane lamentablemente ella no será la ganadora. No porq no tenga público, es por la producción”, escribió una persona.

Otra persona dijo: “Definitivamente ya esto es estrategia de ellos para limitar los votos hacia MP ! Si supieran que nosotros sabemos que reportándolos a la FCC se les acaba el guiso”

Y alguien más comentó: “No he podido votar yo veo esto como fraude siento que no quieren que gane MP se ve de legua que quieren que Lupille se lleve el premio pero no podemos dejarnos llevo desde ayer intentándolo y no nos deja ….”

¿Dónde se puede votar?

El lugar oficial para votar y que tus votos sean válidos, es en la página LaCasaDeLosFamosos.com. El código QR que está en la imagen, también te dirige a las votaciones oficiales.

¿Cuáles son los horarios para votar?

Debe de tener en cuenta que las votaciones tienen cierto rango de tiempo en las que están abiertas. Por ello, debe de conocer muy bien los horarios, para que participe, y alcancé a dar su voto en positivo.

Los días y horarios en que las votaciones están abiertas son:

• Lunes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Martes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Miércoles de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

• Jueves de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

• Viernes de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

• Domingo de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

