La Isla: Desafío Extremo: ¿Julian Gil no tuvo ‘empatía’ con Samira Jalil? [VIDEO]

Durante este martes 30 de julio de 2024, se estrenó oficialmente el nuevo reality show de Telemundo, La Isla: Desafío Extremo, un formato muy diferente a lo que hemos visto de la cadena de televisión, que le quiere aportar a un show de fuerza, competencia y supervivencia, para conocer al mejor participante de todos.

En medio de este primer capítulo, en donde quedaron conformados los grupos de las Águilas, Panteras y Tiburones, y se llevaron a cabo pruebas para conocer en qué playa quedaban los participantes, para conocer quiénes se llevaban las comodidades, y quiénes la iban a pasar muy mal en playa baja, hubo cierto tipo de diferencias entre algunos concursantes.

En este caso, a las televidentes, quienes ya forman equipos, y se hacen sentir en las redes sociales apoyando a cada uno de los respectivos equipos, no les gustó para nada la actitud que tuvo la competidora, Samira Jalil, perteneciente a los Tiburones, quien se disgustó por el actuar de las Águilas, que se quedaron con la llave de playa alta y todas las comodidades posibles.

“Sabes lo que me molesta? La gente que no es humilde, que no tiene empatía, la falta de calidad humana. Eso es lo que realmente me enrabia, el perder no porque es lo que realmente nos hace levantarnos. Lo que me molesta es la burla, que es el medio que usa el ignorante acomplejado para sentirse sabio”, dijo la argentina, tras ser preguntada por Javier Poza, pues se le notaba que estaba alto seria y enojada.

Ante esto, y sin decir un nombre en particular, el conductor del reality show, le dijo que si sus palabras eran para alguien en particular a lo que Samira Jalil añadió:

“Ya lo saben, no hace falta, ni aplauden, ni felicitan. Cada uno, cada perrito que se lama su pipotito. Yo vengo a competir conmigo misma, con mis demonios, con mis temores y a nadie más”.

Ante esto, Julian Gil, del equipo Águilas no se quedó callado, y respondió, defendiendo tanto a su equipo, como asimismo.

“Si algo hemos hecho nosotros como equipo ha sido demostrar humildad a nuestros compañeros de los dos grupos y lo seguiremos haciendo porque algo que hemos querido destacar es la lealtad y la señora no va a sacarnos de nuestro centro, que diga lo que quiere decir, obviamente no tiene los pantalones para decir que es de nosotros”, dijo el puertorriqueño.

Esta es la primera discusión que se presenta, a tan solo horas del estreno de La Isla: Desafío Extremo, y se deduce que poco a poco los ánimos y la tensión van a ir subiendo, a medida que la competencia avance.

Cabe resaltar, que el equipo de las Panteras se quedó con la llave de playa media, mientras que los tiburones, se van a playa baja, a sufrir de no tener nada y enfrentarse a las pésimas condiciones que hay allí.

De igual manera, hay que recordar que que un total de 24 participantes se enfrentarán a una serie de desafíos y competencias, que se llevan a cabo en Turquía. Al finalizar la competencia, uno de ellos se llevará un premio de $200.000 dólares, convirtiéndose en el ganador de la primera temporada de La Isla: Desafío Extremo.

