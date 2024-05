La Melaza habla de Alana: ¿Siguen siendo amigos? ENTREVISTA

La Melaza es el último eliminado antes de la gran final de La Casa de los Famosos. El ex pelotero asegura que nunca se imaginó que iba a durar cuatro meses ya que no pensaba ganar. “Para ser protagonista dentro de la casa no tuve que humillar a nadie. Tampoco pisotear a nadie. Los 200 mil dólares no me nublaron la mente”, dijo La Melaza minutos después de ser eliminado del reality de Telemundo. “Hay personas que sí [se nublan] en la casa. Estoy muy orgulloso de mí, de pisotear y humillar a cualquier habitante en la casa”.

¿Cómo te sientes tras ser eliminado de La Casa de los Famosos?

Duele un poquito. Pero el público así lo quería, se trata de que el público vote. No pasa nada. Como quiera me viví la experiencia al cien por ciento. Ya puedo llegar a casa y hablar con mi familia sobre la experiencie en La Casa de los Famosos.

¿Esperabas ser eliminado?

Aquí cualquier cosa puede pasar. Habían muchísimos habitantes que yo no pensaba que iban a salir antes que yo. Aquí la cosa cambia en un día. Pero no pensaba que iba a salir. Yo pensaba que iba a ir a la gran final. Pero el público es que sabe y son los que votan.

¿Qué pensabas en la sala de eliminación?

Yo pensaba en una buena cena en mi casa y con mi esposa, mi familia. Yo estaba confiado estaba tranquilo. Como pelotero ya he pasado momentos de presión…Yo tenía un pie en la gran final y el otro con mi familia. Al final voy a ver a mi familia.



¿Cómo queda mi relación con Alana?

Yo no diría conflicto sino un mal entendido. Todo quedo bien. Nosotros hablamos en el zoom antes de ella bajar. Quedo todo bien. Alana es una persona muy especial. Yo le cojí mucho cariño adentro de la casa. Me enseño muchísimo a cocinar. Ya puedo llegar a mi casa y cocinar a mi familia. Alana sabe que en este corazón ella tiene un ladito.



Sobre Maripily:

No sé como Maripily todavía sigue en la casa. No sé como es que la gente la está viendo y no sé como es que la están apoyando. Al final con todo lo que ha hecho Maripily pero sabrá el público. Ahora me voy enterar que es lo que se veía afuera en el 24/7. Porque Maripily hacía muchas cosas fuera de lugar adentro de la casa y la verdad no sé cómo es que está en la final.

Melaza describe a sus ex compañeros de La Casa de los Famosos:

Maripily es la más hipócrita de la casa.

Romeh es el doble cara, es el habla lindo. Le decimos el encantador de culebras.

Lupillo es real y honesto. Él va a ser el ganador de La Casa de los Famosos.

Aleska es un sentimiento bonito. La quiero mucho.

Alana es mi hija postiza.

Geraldine es una persona noble de corazón.

Paulo pensé que era una persona honesta. Pero le nubló su vista, los 200 mil dólares.