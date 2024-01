Julián Gil no sabe si quieren que regrese a ¡Siéntese quien pueda!

El plan de Julián Gil siempre ha sido regresar a ¡Siéntese quien pueda!. Ya han pasado seis meses desde que se fue Gil del programa para irse a México a filmar telenovela. En una entrevista con People en Español, Gil contó lo siguiente:

Julián Gil entró a ¡Siéntese quien pueda! advirtiendo de su plan de filmar novela

“Lo que pasó con ¡Siéntese quien pueda! es que yo había hecho audiciones hace 3 años aproximadamente. Hice audiciones, quedé en el callback, se iba a hacer la novela, después se movió la fecha de la novela, después volvieron a retomarla, después creo que vino la pandemia. Hubo como 2 o 3 momentos en que me llamaron para casting y después no se hizo. Y cuando yo firmo contrato con Carlos Mesber, que es el productor de ¡Siéntese quien pueda!, le dije ‘oye Carlos sí me hace muchísima ilusión, estoy muy feliz de poder en el show, sobre todo un show que arranca nuevo, pero te cuento que yo hace 2 años hice audiciones para El Maleficio y en caso de que retomen el proyecto al ser un proyecto tan importante me gustaría que me dejes ir a hacerlo’. Y ese fue el acuerdo con Carlos y, bueno, pasó. Estando en ¡Siéntese quien pueda! me llama José Alberto para decirme que arrancaba el proyecto y que quería que yo estuviera”, explicó Gil a la revista.

Julián Gil no está seguro si todavía tiene su puesto en ¡Siéntese quien pueda!

Gil está a punto de terminar de filmar la novela pero al parecer no está seguro si podrá regresar al show. “Entonces sí [regreso], apenas terminemos”, contó el actor. “Se supone que terminamos a finales de enero. Yo a finales de febrero me tengo que a ir a España, a Madrid, porque voy a ser abuelo, entonces voy a estar ahí con mi hija en el nacimiento de Oliver y terminando después ese que puede ser uno los proyectos más importantes de mi vida familiar ya me reintegre una vez más a ¡Siéntese quien pueda!, si Dios quiere y si quieren que regrese“.