Johanna Fadul salió de ‘Los 50’: Así fue su grave accidente

La reconocida actriz colombiana Johanna Fadul, quien interpretó el papel de Daniela Beltrán en ‘Sin senos sí hay paraíso’, y hacía parte de la segunda temporada del reality show de Telemundo, ‘Los 50’, salió de manera inesperada de la competición, luego de que la cadena de televisión anunciara que ella, (Víctor Noriega y Ara Saldívar, debían abandonar la competición por cuestiones medicas.

Tras esto, los seguidores de la colombiana comenzaron a especular sobre la repentina salida de Johanna Fadul, quien desde el comienzo de la competencia de destacó por su activa participación y estar acompañada por su esposo, Juan Sebastián Quintero, quien también ya fue eliminado del reality show.

A raíz de lo ocurrido, la propia actriz rompió el silencio por medio de su cuenta de Instagram, y contó a sus seguidores lo que en realidad le había pasado, y lo que Telemundo no mostró en televisión.

Johanna Fadul publicó varias Historias de Instagram, en donde narró que sufrió un accidente durante una prueba de la competencia, quedando con varias lesiones en todo su cuerpo y rostro, dejándola gravemente afectada, algo que encendió la alarma de sus seguidores.

“Les cuento que tuve un accidente en una de las pruebas, estoy bien afortunadamente. Hay accidentes que pasan porque tienen que pasar. Tengo entendido que yo caí de frente porque yo perdí el conocimiento total. Estábamos en una estructura a tres metros de altura en un balance, se vence la estructura y caigo de frente. Esto es lo más grave que me pasa”, dijo la actriz de 39 años.

Y añadió que la aparatosa caída le dejó varios daños en su cuerpo. “Tengo un esguince en el cuello, y aquí (en la nariz) tengo una fisura, pero nada que comprometa una cirugía, solo es una férula y ya está. Este dedo lo tengo un poquito morado, y la rodilla también la tengo bastante adolorida y golpeada”, aseguró la actriz.

Asimismo, en las publicaciones, ella escribió que sufrió un “Esguince en el cuello y mano, se me salió un disco de la columna, fisura en la nariz, inflamación severa en la rodilla. Tenía coágulos por dentro de la nariz, entonces me abrieron, tengo una sutura por la cual sigo botando sangre. También me hicieron reconstrucción de labio porque dejé un pedazo en la arena”, concluyó.

De igual manera, ella aseguró que la prueba no salió al aire y nadie la pudo ver, porque Telemundo no iba a poner algo que dañara su imagen.

“Porque claramente no van a mostrar un accidente de tal magnitud, no lo iban a hacer. La producción también tiene que cuidar la imagen y por eso no salió absolutamente nada de eso ni lo van a ver por ningún lado. Telemundo se ha portado espectacular con nosotros, estamos bajo todos los cuidados médicos habidos y por haber. Estoy hace 3 meses bajo todos los cuidados médicos. Ha sido demasiado lenta la recuperación, pero aquí seguimos echándole ganas a la vida. Pudo ser peor”, añadió Johanna Fadul, quien afortunadamente ya se encuentra bastante recuperada.

Finalmente, Johanna Fadul aclaró a sus detractores, que no se ha sometido a ninguna operación estética como están comentando y que todo se debió a temas médicos y de salud.

“Para los haters que dicen que me operé el cerebro, que estoy enferma de la cabeza, pues, no señores, yo no me hice ninguna cirugía de nariz. No fue ninguna cirugía, fue un accidente. Antes de juzgar con tanta certeza, pregunten”, concluyó Johanna Fadul.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos