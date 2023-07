Jesús defiende a Alana de las acusaciones de Laura Zapata en TopChef VIP 2

La gran final de Top Chef VIP 2 es el próximo lunes 17 de julio. Ya tenemos los cinco finalistas: Sebas Villalobos, Jesús More, Alana Lliteras, Laura Zapata y Germán Montero. Hasta al final sigue el drama en el reality culinario de Telemundo. Justo en el episodio en el que Jesús pasó a la final, Laura Zapata insinúo que Alana podría haber tratado de perjudicarlo para ayudar a Sebas.

En la prueba del miércoles, Alana trabajo junto a Jesús para la prueba de fuego, donde presentó un delicioso filete de frijoles, pero el plato estuvo pasado de sal. Algo que Zapata insinuó que Alana pudo haber metido mano en eso. “De repente hay personas que tienen ética, hay personas que no tienen ética, vete tú a saber. Pero sí me sorprendió muchísimo que el plato de Jesús está elevado en sal”, comentó la popular villana de telenovelas.

Algo que Alana negó rotundamente: “Jamás en la vida haría algo para perjudicar a Jesús solamente para ayudar a Sebas porque a Jesús saben que lo quiero, de manera diferente pero casi igual que a Sebas”.

Al salir este momento a la luz, Jesús se fue a sus redes para publicar lo siguiente: “Me chocan los dimes y diretes, el chisme, el conflicto. Eso tiene la vibración más baja. Soy un ser en pro de la unión, paz y amor. Pero cuando me toca sacar la cara por las personas que quiero y que a mí me han dado todo su amor y cariño incondicional siempre lo haré”. Y continuó: “Repruebo absolutamente estas suspicacias y falsas acusaciones hacia Alana Lliteras! Ustedes no ven muchas cosas que pasan detrás de cámaras y les puedo asegurar que Alana jamás me hubiera hecho algo así. Lo único que me demostró dentro y fuera de cámaras fue un cariño incondicional! Te quiero mucho”.

Alana respondió el mensaje de Jesús con un: “Te Amo hermanito”.