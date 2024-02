Isabella Castillo es Diana Ahumada en El Señor de los Cielos: ¿Su personaje muere esta temporada?

No todos los personajes están a salvo en El Señor de los Cielos. Hasta Isabella Castillo, quien le da vida a Diana Ahumada en El Señor de los Cielos, está preparada si en su guión dice que su personaje muere. “Es parte de la adrenalina cuando se está leyendo los guiones”, asegura entre risas, Castillo, durante una entrevista con AhoraMismo.com. “Desde que tú firmas contrato con El Señor de los Cielos, sabes de la manera que se maneja esta historia; y sabes que estarás entre la vida y la muerte“.

Así es, Castillo sabe que en cualquier momento pueden matar su personaje y no es personal. “Es como The Walking Dead, los personajes que menos te esperas mueren”, asegura la actriz cubana. “Creo que cualquiera que este dentro de El Señor de los Cielos cuando y lea que su personaje murió…Ya como que lo veía venir porque eso puede pasar en una serie como esta. Así que es una sorpresa que no es sorpresa”. Arriba puede ver la entrevista completa.

Por cierto, hasta el momento que se publicó la nota, el personaje de Diana sigue vivo y no hay señales que morirá, por ahora.

Diana forma parte de las decisiones de los Casillas

Lo cierto es que desde que entro Diana a la historia, su personaje ha ido evolucionando y tomando más fuerzas en ESDLC. “Diana ya se ha integrado tanto en el clan [de los Casillas] que ya forma parte de las decisiones. Ha hecho una dupla increíble con Rutila…Diana ayuda mucho en todas las estrategias en el mundo del narco”.

Diana encuentra el amor en la persona indebida



Pero dentro de este mundo lleno de acción y bala, ella se divierte mucho. “Diana siempre encuentra la forma de divertirse en un mundo tan fuerte y estresante; como en el mundo de los Casillas”, dice Castillo. “Diana siempre va tratar de encontrar el amor y yo me identifico mucho con ella. En esta temporada encuentra el amor con la persona indebida, con quien no debe enamorarse. Ella encuentra el amor y es una historia muy bonita pero a la vez una historia muy fuerte.