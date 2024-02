Guty Carrera le declara la guerra al cuarto Tierra

Tras la salida de Fernando Lozada, Guty Carrera tomó el puesto de líder y le declara la guerra al cuarto Tierra en La Casa de los Famosos 4. Guty reunió a sus compañeros del cuarto Agua- Aleska, La Melaza, Alfredo Adame y Carlos Gómez – para armar nueva estrategia. “Tenemos que cambiar todo”, le dice Guty a su cuarto. “Nos estamos enfocando mal en este juego y ellos lo están haciendo con estrategia y por eso nos están sacando”. Guty amenaza a Aleska o Carlos diciendo si “estas aquí, estas aquí y no puedes estar allá. Si estas aquí con nosotros o no estás, si no [avisa] para sacarte a ti y te nominó”.

Guty también tuvo la misma conversación con el cuarto Fuego para reforzar la alianza. Así es, el plan de Guty tener una fuerte alianza entre el cuarto Fuego y Agua para eliminar al cuarto Tierra. Además les dejo claro que si alguien decide traicionar la alianza, todos se van a ir contra esa persona.

Este comportamiento enfureció a algunos televidentes. “El peor error fue dos cuartos contra uno. Mala jugada, jamas los veremos con buenos ojos”, opinó un usuario. Otro agregó: “Espero que Guti quede nominado para sacarlo, se cree mucho”.

Cabe recordar que el televidente es quien tiene el poder de votar y decidir quien sale o se queda en la casa.

El plan de Guty para eliminar al cuarto Tierra

El plan de los cuartos Agua y Fuego es nominar por quienes ellos creen es el mas débil en el cuarto Tierra. Según ellos los más débiles del cuarto Tierra son Thalí, Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh. Mientras que para ellos los mas fuertes del cuarto son Lupillo Rivera, Gregorio Pernia, La Divaza y Maripily.

Alfredo Adame advierte que no tengan problemas con el cuarto Tierra

Adame les dejo claro al cuarto Agua y Fuego que no se dejen provocar por el cuarto Tierra. Porque si tienen problemas con ellos, los pueden hacer ver como los malos.