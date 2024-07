Guty Carrera aclara su relación con Alana Lliteras ¿Son novios?

Guty Carrera es uno de los 24 participantes del nuevo reality La Isla: Desafío Extremo, de Telemundo. Guty se sentó con su ex compañera, Cristina Porta, de La Casa de los Famosos para hablar sobre este nuevo reto que enfrentará el actor peruano.

Cristina entrevistó a Guty para En Casa con Teleundo donde hablaron sobre su entrada al reality y si va con ganas de enamorarse de alguien en La Isla. El actor empezó hablando sobre la seguridad que siente que llegará muy lejos en el reality. “Puede que suene un poco egocéntrico pero no tengo nada de nervios, tan siquiera me he puesto ha pensar que faltan pocas horas para que empiece está gran aventura. Pero ya tengo mucha experiencia en este tipo de realities. Sé los límites de mi cuerpo y hasta dónde puede llegar. Estoy tranquilo”, dijo Guty. “Voy a ser súper estratégico, aunque en La casa no me salieron en los deportes siempre me han salido así que creo que este es un ambiente donde me siento bien cómodo. Me veo llegando lejos, a menos que algo pase“.

Guty revela que está soltero

Cristina vio la oportunidad de preguntarle a Guty algo muy personal. Ya que se decía que podría estar saliendo con Alana Lliteras, su otra ex compañera de La Casa de los Famosos. Ya que fueron vistos muy cariñosos en el cumpleaños de La Melaza en Nueva York.

Cristina le preguntó a Guty: ¿Te darías la oportunidad de conocer a alguien en La Isla?

Guty le responde: “No voy con esa mentalidad. Cien por ciento concentrado en el reality. Vamos a ver que pasa más adelante. Creo que es momento de concentrarse y tener las cosas claras”.

Las palabras de Guty dejan claro que Alana no es su novia. Así que va completamente soltero a La Isla: Desafío Extremo.